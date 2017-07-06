Yüz binlerce adım, on binlerce katılım; Adalet Yürüyüşü’nde 384 kilometre geride kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nde yirmi iki gün geride bırakıldı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 384 kilometre yol katedildi.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, zaman zaman kortejin "protesto edildiğini" hatırlatarak "Biz Türkiye’nin en barışçıl eylemini yapıyoruz. 450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, tek bir kötü söz söylemeden, bizim gibi düşünmeyenleri alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Bazı çevrelerde ciddi endişeler yarattı bu" dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. 80 milyon için yapıyoruz. Adalet ihtiyacı hepimizin orak ihtiyacı. Yine bazı çevreler 'Siz yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz' diyorlar. Ne demek sizin veriyorsunuz? Bu bizim anayasal hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, lütfuna bağlı? Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe’de olacağız. Bu yürüyüşü niçin yaptık, ne istiyoruz; bunları anlatacağız."

HDP Kadın Meclisi üyeleri, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet ve Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu 78 kadın ve LGBTİ örgütü yürüyüşe, 'Barış Gelini' olarak bilinen ve 9 yıl önce Türkiye'de katledilen İtalyan sanatçı ve aktivist Pippa Bacca'nın öldürüldüğü yerden katıldı.

Kortejde bugün, Doğan Medya Grubu'nun "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla işine son verdiği İrfan Değirmenci, Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay ve Leman dergisi ekibi de yer aldı.

D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti artırılan güvenlik önlemleri kapsamında kapatılırken, karşı şeritte de herhangi bir araçlı saldırı ihtimaline karşı trafik yavaşlatma uygulaması yapılıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar

16:27 - Konaklama alanına varıldı. Yürüyüşçüler eski Gebze Kışlası'ndaki alana üstleri aranarak alınıyor.

15:55 - "İstanbul: 50" kilometre tabelası görüldü.

15:29 - Tersane işçileri de "Adil yaşam herkese, adalet isteyen herkesle" pankartıyla yürüyüşe destek verdi. İşçiler, Kılıçdaroğlu'na mavi baret hediye etti.

15:11 - Adalet Yürüyüşü korteji Gebze'ye ulaştı. Yürüyüşe katılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de Gebze tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

15:05 - Yürüyüş yeniden başladı. Bu etapta 6.6 kilometre yürünecek.

14:14 - Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü de yürüyüşe katılacak.

12:05 - Adalet yürüyüşçüleri molayı halay çekerek değerlendiriyor.

10:25 - Yürüyüşün ilk etabı 7 kilometrenin ardından sona erdi. Mola için Dilovası çıkışında duruldu.

10:00 - Kılıçdaroğlu'na yürüyüşün bir bölümünde yürüme engelli vatandaşlar da eşlik etti.

09:34 - Adalet Yürüyüşü'nün ön kısmı Dilovası'na ulaştı.

09:30 - DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyeleri, "İşçiler adalet istiyor" sloganlarıyla korteji karşıladı.

09:26 - 22. günde Dilovası'ndan geçecek olan Adalet Yürüyüşü, rampaların fazlalığı ve yolun dikliği nedeniyle sadece 11 kilometre yol alacak.

09:20 - Kılıçdaroğlu, kızı, gelini ve oğluyla birlikte yürüyor.

09:15 - Yürüyüşün yirmi ikinci etabı başladı.

Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesinde Kurtuluş Savaşı şehitlerinden Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret etti.

Yol kapatıldı

Yürüyüş nedeniyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametini kapatma kararı aldı. Ankara'dan bu yana yirmi bir gündür süren yürüyüş nedeniyle ilk kez verilen "yol kapatma" kararı dikkati çekti.

Bitişe 60 kilometreden az mesafe kaldı, 'Adalet Yürüyüşü'nde güvenlik önlemleri artırıldı