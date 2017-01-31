"Yüz bin kere hayır" yazan 'Barış Manço' pankartına polis engeli

Aydın Adnan Menderes Stadyum'unda Aydınspor 1923- Hatayspor müsabakası başlamaya yakın açık tribün önünde ilginç bir olay yaşandı. CHP’li gençler Yılmaz Tilki, Ülkü Karakaya Dalar, Sedat Gürbüz, Havva Çiçek, Aytaç Toker ile birlikte yaklaşık 50 CHP'li üye 1 Şubat Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü ve anayasa değişikliği referandumu nedeniyle tribünde "Hayır" yazılı pankart açmak istedi. Ancak stadyumun güvenlik kapısında polislerin incelemesi sonucu pankart içeri almadı. CHP'li Sedat Gürbüz, Hakkı Kasaba ve Deniz Coşkun ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.

Sözcü'nün haberine göre, yaklaşık 5 saat şube müdürlüğünde tutulan gençlerin hakkında tutanak tutuldu. Avukat Yılmaz Tilki, "Türkiye Cumhuriyeti için hayati önemi olan bu referandum sürecinde en küçük şeyden dahi şüpheleniliyor. Önemli bir sanatçı olan Barış Manço’yu halka açık alan da anmak, ses getirmenin ne tür bir zararı olduğunu anlayamadık. O pankartta ‘evet evet yüz bin kere evet' yazsaydı polis memurlarının tepkisi aynı mı olacaktı yoksa bizleri tebrik mi edeceklerdi?" dedi.

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