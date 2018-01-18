Yüz ameliyatlarıyla yeniden doğdu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, satın aldığı ciple kaza yapan Abdullah Tarakçı\'nın (38) yüzü, hava yastığındaki metal parçanın çarpması sonucu tanınmayacak hale geldi. Çenesi birçok yerinden parçalanan ve ağzının içi boşalan Tarakçı, 6 ay içinde geçirdiği 5 ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Sakarya\'da inşaat firması bulunan iş adamı Abdullah Tarakçı, 15 Temmuz 2017 tarihinde, İzmir\'den aynı gün satın aldığı cipiyle Gaziemir\'den Karabağlar yönüne giderken, önünde fren yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tarakçı\'nın cipinin hava yastıkları açıldı. Açılan hava yastığının metal haznesi, yerinden fırlayarak, Tarakçı\'nın yüzünden ve çene bölgesinden yaralanmasına neden oldu. Tarakçı, kazanın ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Tarakçı\'nın tedavi süreciyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Sönmez ve ekibi ilgilendi

\'BESLENEMİYOR, KONUŞAMIYORDUM\'

Yoğun bakımda 1 ay kalan ve 40 saati bulan 5 ameliyat geçiren Abdullah Tarakçı, \"Geçen 15 Temmuz\'da, yeni aldığım ciple Sakarya\'ya dönerken, Gaziemir civarında basit bir kaza yaptım. Süratli değildim; ancak hava yastığının yerinden fırlayan metal haznesi, bana çok büyük hasar verdi. Çenem komple dağıldı. Çene kemiğim yoktu, damak yoktu, dişlerim yoktu. Ağızdan beslenemiyor, konuşamıyordum. 5 farklı ameliyat oldum. Belimden kemik alınıp, çeneme takıldı. Tüm ameliyatlarım güzel geçti. Sakat kalır mıyım, diye çok korktum. İş adamıyım, konuşamıyordum ve kendimi ifade edemiyordum. Bugünkü halime çok şükür\" dedi.

LEĞEN KEMİĞİNDEN ÇENE YAPILDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Sönmez ise hava yastığının haznesi olduğu tahmin edilen metal parçanın, Tarakçı\'nın yüzünün sol tarafına çarpmasıyla çenesinde kırıklar oluşturduğunu söyledi. Sönmez, \"Vücudunda dahi yanıklar vardı. İlk olarak kaldırıldığı başka bir hastanede çenesinin sol tarafı tamamen alınmıştı. Yaklaşık 10 gün içinde çenesiz biçimde bize geldi. İlk muayenede ağız içinin bütünlüğünün olmadığını gördük. Ağzından nefes alamıyordu, beslenmesini yapamıyordu\" diye konuştu.

Hastaya ilk olarak mikrocerrahi yöntemiyle leğen kemiğinden çene yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Sönmez, çene kemiğini şekillendirdikten sonra yeni mikrocerrahi yöntemiyle ağız içinin tekrar oluşturulması için doku transferi ameliyatı yaptıklarını belirtti. İlerleyen süreçte, birkaç küçük operasyonla birlikte dişlere de implant yapılacağını kaydeden Sönmez, Tarakçı\'nın kısa zamanda normal yaşamına devam edebileceğini söyledi.

YOĞUN BAKIM DESTEĞİ

Daha önce de özellikle kanser hastaları için benzer işlemler yaptığını anlatan Prof. Dr. Sönmez, \"Bu kadar büyük çaplı değil; ama kanser nedeniyle çeneleri alınmış başka hastalara da leğen kemiğinden ya da bacağından çene yapmıştık. Hepsi çok riskli ameliyatlardı. Kendisiyle ve ailesiyle konuşup, karar verdik. Bize güvendiler. Bir aya yakın yoğun bakımda kaldı. Bu kadar büyük ameliyattan sonra vücudun dengesi bozulur. O dengeyi tamamen sağlamak için yoğun bakım desteğinin tam olması gerekliydi. Bundan sonra diş restorasyonu için bir ameliyat yapacağız. Beslenme ve konuşma konusunda herhangi bir kayıp yaşamayacak\" dedi.

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