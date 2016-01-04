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Dünya
Deutsche Welle

Yüz Alman askeri Türkiye yolcusu

Suriye’de keşif uçuşları yapacak Alman Tornado uçakları için görevlendirilen yüz Alman askeri Türkiye’ye gitmek üzere yola çıktı. Salı günü de dört Tornado uçağının İncirlik’e gitmesi planlanıyor.

04 Ocak 2016 19:09


Alman Hava Kuvvetleri'ne bağlı yüz asker Suriye'deki operasyonlara katkı amacıyla İncirlik'e gidiyor. Alman Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada yüz askerin bir Airbus uçağıyla Hamburg'dan İncirlik'e yola çıktığı bildirildi.

Hava Kuvvetleri sözcüsü, pazartesi yola çıkanların pilot, teknisyen ve yer personeli olduğunu, ekipte keşif uçuşlarında elde edilen görüntülerin değerlendirmesinde görev yapacak uzmanların da yer aldığını bildirdi.

Dört Tornado daha gönderilecek

Salı günü de dört Tornado keşif uçağının Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor. Uçakların ikisi Schleswig-Holstein eyaletindeki Fliegerhorsten, ikisi ise Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel'deki üslerden yola çıkacak. Ocak ayı ortasından itibaren toplam altı Tornado uçağının Türkiye'den kalkarak Suriye'de keşif uçuşları yapması planlanıyor.

Aralık ayı ortasında Almanya'dan iki Tornado uçağı ve personeli Türkiye'ye gönderilmişti. Bu iki uçağın ocak ayının ikinci yarısında geri dönmesi ve yerlerine keşif teknolojisiyle donatılmış iki Tornado'nun gönderilmesi planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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