Yuvarlak Masa'da üçüncü tur

Ukrayna'daki krize çözüm aramayı amaçlayan Ulusal Birlik Diyaloğu Yuvarlak Masa toplantılarının üçüncüsü gündeydeki Mıkolayiv kentinde yapılıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) himayesinde düzenlenen Yuvarlak Masa toplantılarına hükümet üyeleri, milletvekilleri, devlet başkanı adayları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katılıyor.

İlk iki toplantıda olduğu gibi bu kez de Yuvarlak Masa'ya ayrılıkçıların temsilcileri davet edilmedi. Toplantılarda henüz kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimi pazar günü yapılacak. Ayrılıkçılar, krizin aşılması açısından önem taşıyan seçimi tanımayacaklarını duyurmuştu.

Bu arada ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduğunu açıklayan Ukraynalı işadamı Rinat Ahmedov, sahip olduğu işyerlerinde çalışanları, ayrılıkçıları protesto etmeye çağırdı. Ahmedov, çalışanları salı günü düzenlenecek barışçıl gösterilere katılmaya davet etti.