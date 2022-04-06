YUVAM hesaplarında yeni düzenleme: Elektronik ortamda kimlik tespitiyle açılabilecek

Yurt dışındaki şirketler ile vatandaşların döviz cinsinden tasarruflarının KKM kapsamında TL mevduata dönüştürülmesini amaçlayan YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; TC nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.

Mudiler sadece kendi hesabından para gönderebilecek

Belirlenen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak.

Geçtiğimiz aylarda Yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları da ‘Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi' (YUVAM) olarak adlandırılan hesap aracılığıyla kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmişti.