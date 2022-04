Yuval Noah Harari: Rusya Ukrayna'nın tamamını fethedebilir; ancak son birkaç günde Ukraynalılar onu elinde tutamayacağını gösterdi

T24 Dış Haberler

Sapiens, Homo Deus, Sapiens: Grafik Tarih kitaplarıyla dünyanın en çok okunan tarihçi ve düşünürlerinden biri olan Yuval Noah Harari, "Rusya Ukrayna'yı fethedebilir, ancak Ukrayna halkı son birkaç günde Moskova'nın bu durumda bile ülkelerini ellerinde tutamayacağını gösterdi" dedi.

"ABD'nin Irak'ta, SSCB'nin Afganistan'da gördüğü gibi bir ülkeyi elde tutmak onu işgal etmekten çok daha zordur" diyen Harari, "Her geçen gün Putin'in kumarının başarısız sonuç verdiği daha da netleşiyor. Ukrayna halkı tüm kalpleriyle direniyor; hem dünyanın sempatisini hem de savaşı kazanıyorlar" yazdı.

The Guardian için bir makale kaleme alan Harari, "Rusya yine de Ukrayna'nın tamamını fethedebilir. Ancak savaşı kazanmak için Rusya'nın Ukrayna'yı elde tutması gerekir, buna da sadece Ukrayna halkı izin verebilir. Bunun olma olasılığı giderek azalıyormuş gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Yok edilen her tank ve öldürülen her Rus askeri Ukraynalıların direnme cesaretini artırıyor. Her öldürülen Ukraynalı ise nefretlerini" derinleştiriyor yazan Harari şöyle devam etti:

"Nefret, duyguların en çirkinidir. Ancak bastırılmış ülkeler için nefret gizli bir hazinedir. Kalbin derinlerine gömülmüş bir biçimde jenerasyonlar boyunca direnişe teşvik edebilir. Tekrar Rus İmparatorluğu'nu kurabilmek için Putin'in nefretsiz bir barışa dönüşecek kansız bir zafere ihtiyacı var. Giderek daha fazla Ukraynalı kanı dökerek Putin, hayalinin gerçekleşmeyeceğini kesinleştiriyor. Rus imparatorluğunun ölüm sertifikasında Mihail Gorbaçov'un değil, Putin'in adı yazacak. Gorbaçov ayrıldığında Ruslar ve Ukraynalılar kardeş gibi hissediyordu; Putin ise onları düşmana dönüştürdü"