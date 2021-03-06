T24 Haber Merkezi

Sapiens, Homo Deus, Sapiens: Grafik Tarih kitaplarıyla dünyanın en çok okunan tarihçi ve düşünürlerinden biri olan Yuval Noah Harari, “Gerçekten istersek Covid-19, tarihin son salgını olabilir” dedi.

Harari, yarın (7 Mart Pazar) saat 14.00’te gazeteci Çınar Oskay’ın GAİN’de yayınlanmaya başlayacak “Konuşmamız Lazım” programına konuk oluyor.

Harari; pandemi, dijitalleşme, algoritmalar ve dünyanın geleceğine ilişkin olarak tespitlerde bulunurken, kişisel olarak uygulanabilecek önerilerde bulundu.

Gelecek öngörüleriyle de bilinen Harari, Koronavirüs salgınına yönelik önlemlerin pandeminin insan tabiatını ve sosyal yaşamını değiştirmeyeceğini düşündüğünü paylaştı. Yeni patojenlerin ortaya çıkması engellenemeyecek olsa da, insanlığın, sağlık ve ilaç araştırmalarına yapılacak yatırımlarla bunların büyük salgınlara dönüşmesini engelleyebilecek gücü olduğunu vurgulayan Harari, Covid-19’da yaşanan başarısızlığın sebebinin siyasi liderler olduğunu vurguladı.

Dünyayı bekleyen üç büyük tehdit

Yuval Noah Harari, dünyanın önündeki üç büyük tehdidi, ‘yeni ve daha güçlü silahlarla çıkacak bir üçüncü dünya savaşı’, ‘ekolojik çöküşü beraberinde getirecek iklim krizi’ ve ‘teknolojinin gelişiminin kötü amaçlarla kullanılması’ olarak sıraladı. Harari, veri toplama ve bu verileri analiz etme teknolojilerinin tarihte asla görülmemiş bir boyuta ulaştığını ve hem devletlerin hem şirketlerin eline denetlenmesi mümkün olmayan, kötüye kullanıma açık bir güç verdiğini söyledi.

‘Bizi takip eden cihazları satın alıyoruz’

20. yüzyılın büyük istihbarat organizasyonlarının aynı anda kaç kişiyi takip edebileceği ile ilgili fiziksel sınırlardan bahseden Harari, akıllı telefonlar ve veri toplamayı mümkün kılan cihazların bu sınırı ortadan kaldırdığını söyledi. Harari; insanları korkutarak ya da kızdırarak harekete geçirebileceklerini keşfeden algoritmaların; sensörler, internet geçmişi ve kameralar sayesinde izledikleri insanların kendileri hakkında bilmediği gerçekleri bile tahmin edebildiğini vurguladı.

‘Cersei yerine Buda’yı tercih ederim’

Harari, Çınar Oskay’ın sorularını yanıtlarken, sıkı bir Game of Thrones hayranı olmasına rağmen “Cersei ile mi akşam yemeği yemek istersin, Buda’yla mı” sorusuna ‘Buda’ cevabını verdi.

Çınar Oskay

Harari, önümüzdeki bir veya iki yüzyıl içinde insanların zihin ve bedenlerinde yapacağı değişikliklerin sonucunda ‘homo sapiens’ türünün tarihe karışacağını iddia etti.

Gain’i indirmek için

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trgain.mikrogain

https://apps.apple.com/us/app/gai-n/id1516180910

https://appgallery.huawei.com/#/app/C103593621

GAİN hakkında

Aralık 2020 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayan Gain, yeni nesil çevrimiçi dijital bir medya platformu. Kullanım kolaylığı amaçlayan dikey ve yatay formatta, kısa ve özgün içeriklerin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi ile kişiye özel yayın akışı sunulması hedefleniyor. Gain, bağımsız ve yeni medya üreticilerini, farklı düşünceleri ve formatları, yeni kazanımları ve yetenekleri önemsediğini vurguluyor. IOS ve Android uygulamaları ile tüm mobil aygıtlardan erişim sağlanabilen Gain, ‘farklı format ve kategorilerde diziler, kısa filmler, belgeseller, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli ve yabancı zengin bir içerik listesi’ vaat ediyor.