Yuvadaki çocuğu eve temizliğe götürmüşler

Hatay 'ın İskenderun İlçesi'ndeki Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara fiziksel şiddet ve psikolojik baskı uyguladıkları iddia edilen 3 bakıcı annenin işine son verildi.

Olaylı ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İddiaya göre geçen aralık ile ocak aylarında taşeron şirkete bağlı olarak görev yapan bakıcı anneler N.A, E.Ç ve N.Ç, 12 yaşlarındaki G.N.D, E.Y ve Ö.D.Ç adlı kız çocuklarını, altlarını kirlettikleri, yaramazlık yaptıkları için oklava ve tahta kaşıkla dövdü. Bakıcı anneler, bazı zamanlar da ise çocukları tuvalete kilitleyip, yağmur altında, soğuk havada bırakarak cezalandırdı. M.T. isimli çocuğun ise eline tahta kaşıkla vuruldu. Bu sırada tahta kaşık kırıldı. C. isimli çocuk ise bir çok kez dövülüp, benzer şekilde cezalandırıldı.

'Eve temizliğe götürmüş'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, fiziksel şiddet ve psikolojik baskıya uğrayan çocukların ifadelerinde ayrıca bakıcı annelerden birinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunu diğer bakıcı annenin evine götürüp, burada temizlik yaptırdığı ortaya çıktı.Ayrıca, yuvada gece yarısını geçtikten sonra çocukların uyandırılıp, mutfakta bulaşık yıkattırıldığı, tuvaletlerin ve banyoların temizlettirildiği ortaya çıktı.

'Cumhuriyet Savcılığı devrede'

Kurum yetkilileri çocukların iddiaları üzerine durumu İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıtıp, 3 bakıcı annenin işine son verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialarla ilgili soruşturma başlattı. 10 evin bulunduğu Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası'nda yaklaşık 60 çocuğun kaldığı, taşeron firmaya bağlı olarak 40 bakım elamanının görev yaptığı öğrenildi.Tosyalı ailesinin İskenderun'a kazandırdığı tesiste bakımı üstlenilen çocukları zaman zaman ziyaret eden Hacı Pervin Tosyalı, miniklerle yakından ilgilenerek, onlara şefkat gösteriyordu