Yuva yapan kırlangıçlar için bina yıkımını ertelediler

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Özel İdare hizmet binası için alınan yıkım kararı, binanın dış cephesinde yuva yapan kırlangıçlar ve yavruları için ertelendi.

Çürük olduğu için Şubat ayında yıkılmasına karar verilen binanın yıkım işlemine başlanacakken üzerinde 600’den fazla kırlangıç yuvası olduğu fark edildi.

Bunun üzerine yüklenici firma ile görüşüldü ve yıkımın, kırlangıç yavruları uçmayı öğrenip yuvalarını terk edinceye kadar ertelenmesine karar verildi. Binanın yıkımını erteleten yuvaların içinde 1.000’den fazla yavru olduğu tahmin ediliyor.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, gelişmeyi kurumun resmi web sayfasından duyuran Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, şu açıklamayı paylaştı ;

"Yıkım kararı alınan Osmaniye İli, Düziçi İlçe Özel İdaresi Hizmet binasının çoğunlukla dış cephesindeki muhtelif yerlerinde 600 ' ün üzerinde Kırlangıç Yuvası olduğu tespit edildi.

"Yuvalarda yaklaşık 1000 adet yavru kırlangıç olduğunun tespit edilmesi üzerine, Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından kırlangıçların göç etme zamanına kadar yıkım kararı ertelendi.

"Yavru kırlangıçların büyüyüp göç etmelerinin bekleneceğini belirten Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Mehmet YANIK, yıkım işleminin geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

"Doğal Hayatın Korunması" adına göstermiş oldukları duyarlıktan dolayı, emeği geçen herkese bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz.

Kırlangıçlar Hakkında Genel Bilgi

"Kırlangıçlar, kutuplar hariç dünyanın her tarafında yaşayabilen, sinek avlayarak geçinen, küçük, ötücü kuşlardır.

Genel özellikleri

"Boyları 10-23 cm arasında değişir. Çoğunun karnı beyaz; baş, kuyruk ve kanatları siyah; alın ve gerdanı kahverengi parlak tüylüdür. Kısa ayaklarının tırnakları sivri olduğundan düz, yassı zeminlere rahatça tutunurlar. Üçgen şeklindeki gagaları geniş yırtmaçlı olup ağızları açık uçarken sinek, sivrisinek gibi küçük böcekleri avlarlar. Kuyrukları çatallı, kanatları uzun ve sivridir. Hızlı uçarlar. Kuyruklarını dümen olarak kullanır, ani dalışlar yaparlar.

"Yaz sonunda, günler kısalıp, böcekler azalınca yavru ve erginler göç ederek kışı Afrika'da geçirirler. İlkbaharda geri dönerler. Diğer göçmen kuşların aksine gündüz göç yollarına devam ederler. Göç sırasında bazen şiddetli yağmur ve fırtınalar binlercesinin ölümüne sebep olur.

Üreme

"Binaların çatı altlarına, saçaklarına ve pencere oyuklarına çamur ve kilden çanak şeklinde sağlam yuvalar yaparlar. Dişi kırlangıç, erkeğinin tükürüğüyle harç ederek gagasıyla getirdiği çamuru toplar, saman ve otlarla sekiz gün içinde sağlam bir yuva yaparlar. Geniş ve yassı gagalarını, yuvalarını yaparken, çamurları sıvamak için mala gibi kullanırlar. Yuvalarının çoğu ancak bir kırlangıcın girebileceği kadardır. Eni yaklaşık 20 cm, derinliği 10 cm kadar olup içi tüy ve kıllarla döşenir. Yuvalarını gruplar halinde mağara, kayalık ve ağaçlara yapan türler de vardır.

"Dişi, yazın tarçın renginde benekli 4-5 yumurta yumurtlar. Eşler sırayla kuluçkaya yatarlar. Yavrular anne babaların ağızlarında getirdikleri böceklerle beslenirler. İki hafta içinde gelişip yuvayı terk ederler. Kırlangıçlar, yılda 2-3 defa kuluçkaya yatarlar."