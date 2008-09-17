Yuva çocukları Almanca öğrenecek

Avusturya Dil Ensitüsü (ADE) yuvalarda yaşayan çocukların Almanca ile tanışması için ilk adımı Bolluca Çocuk Köyü için attı. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından yaşama geçirilen köyde yaşayan 110 çocuktan 29'u Almanca öğrenmeye başladı. ADE Eğitim Müdürü Ulrike Pavelka sosyal sorumluluk projesi olarak bu projeyi yaşama geçirdiklerini söyleyerek, "99 Derste Almanca" öğretmek için yola çıktıklarını belirtti. Projede görevli 5 eğitmenin kursa katılan 7-17 yaşları arasındaki 29 öğrenciye haftada iki gün 3'er saatlik Almanca dersi vermeye başladıklarını vurgulayarak, "Bu projenin sadece 99 ders ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Çocuklar istedikleri sürece onlara Almanca öğretmeye hazırız" diye konuştu.



