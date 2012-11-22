Yuttuğu iğne kalbine saplandı

Muş'ta yuttuğu iğne kalbine saplanan Hasan Yılmaz, kalp ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.

Muş'ta çiftçilik yapan Hasan Yılmaz (35), göğüs ağrısı, yutma güçlüğü ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Burada yapılan tetkikte akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan Yılmaz, uygulanan tedaviye rağmen sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp damar cerrahisinde yapılan muayenede kalbinde metal parça ve kanama olduğu tespit edilen Yılmaz, Doç. Dr. Bilgehan Erkut ve Dr. Ahmet Aydemir'in yaptığı ameliyatla, yeniden sağlığına kavuştu.

Evli ve üç çocuk babası Yılmaz, "O iğneyle bir hafta yaşadım. Sanırım sulu bir yemek yemiştim, tam hatırlamıyorum. İğnenin ne zaman geçtiğini bilmiyorum. Belki de çok önceden beri vardı'' diye konuştu.

Ameliyatı yapan Erkut da hastanın kalbinin etrafındaki sıvıyı boşaltmak için ameliyata aldıklarını ifade ederek, ''Ameliyata aldığımızda yemek borusundan giren bir iğnenin kalbin arka yüzünden kalbe girip çıktığını ve kalbi deldiğini, bunun da kanamaya neden olduğunu, kalbe baskı yaptığını ve hayati tehlike oluşturduğunu tespit ettik'' dedi.

Yemek borusundan kalbe geçen iğneyi ameliyatla çıkardıklarını anlatan Erkut, ''Daha önce böyle bir vaka görmedik. Araştırmamızda, yemek borusundan direkt iğnenin gidip kalbi deldiği herhangi bir vakaya rastlamadık. Bu ilk ve özel bir durum'' dedi.