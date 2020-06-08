Yuto Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu

Marcelo Saracchi'nin takıma katılmasının ardından sözleşmesi askıya alınan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'yu Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Riyad'ın transfer etmek istediği iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; Al Nasr Riyad'ın teknik direktörü Rui Vitoria, Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Nagatomo'yu kadrosunda görmek istiyor.



Portekizli teknik adamın, 33 yaşındaki Japon oyuncusu sadece defans olarak değil kanatlarda da oynatmayı planlandığı ifade edildi. Vitoria'nın Nagatomo ile birlikte Monaco ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hırvat kaleci Danijel Subasic'i de istediği ifade edildi.

Nagatomo'nun Galatasaray performansı

2017-2018 sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Nagatomo, sarı-kırmızılı forma altında 16 maça çıkmış ve 3 asist kaydetmişti.



Galatasaray, kazanılan şampiyonlukta görünmeyen kahramanlardan olan tecrübel futbolcunun bonservisini 2018-2019 sezonunun başında 2.5 milyon Euro karşılığında almıştı.Japon oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 65 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti.