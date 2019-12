'Yusuf'un Gözleri' pazartesi günü T24'te

T24 – Bağımsız internet gazetesi T24'ün yazarları arasına, akademik çalışmalarının yanı sıra şair, öykü yazarı, çevirmen, besteci ve fotoğraf sanatçısı olarak da önemli eserler veren büyük bir hoca katılıyor. Eserleri yurtdışında da yayımlanan Prof. Yusuf Eradam, pazartesi gününden itibaren yazılarıyla T24'te olacak. Prof. Eradam, edebiyattan popüler kültüre uzanan atıflarla disiplinler arası bir üslupla sinema yazıları yazacak, kalemini hayatın her alanına uzatacak.

Pazartesi gününden itibaren “Yusuf'un Gözleri” başlıklı köşesinde yazılarına başlayacak olan Eradam, 1954 yılında Bor'da doğdu. Darüşşafaka Lisesi (İstanbul), Hacettepe Üniversitesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Kültür Merkezi (Ankara) ve Moray House College of Education’da (İskoçya) öğrenim gördü. İngiliz Kültür Derneği ve Hacettepe Üniversitesi’nde İngilizce, University of Nevada Las Vegas’ta (UNLV) ve Saginaw Valley State University’de (SVSU, Michigan) karşılaştırmalı edebiyat dersleri verdi.



Yurt içinde ve dışında çeşitli panel, seminerlere, radyo ve televizyon programlarına ve konferanslara katılıp dil, edebiyat, çeviri ve popüler kültür alanlarında bildiriler sunup konuşmalar yaptı. Şiirleri, öyküleri, çevirileri ve fotoğrafları yurt içi ve dışında yayımlandı ve “Külkedisi” ve “Dirgendeki Tay” başlıklı iki öyküsü ABD’de üniversitelerde okutuldu.







Öyküleri Türkiye ve ABD'de ödül aldı







“Külkedisi” 2003’de İstanbul Kısa Filmciler Derneği’nin “Sokak” konulu kısa film öyküsü yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Eyvah başlıklı öyküsü (What a Pity!) de Michigan’da yayımlanan Cardinal Sins dergisinin 1999 Öykü Ödülü’nü aldı. “Bitli Saniye Abla ile Dokunmatik Pehlivan Enişte” başlıklı öyküsü Deutche Welle’de yayımlandı. “Latife İdi, Yapardı” başlıklı öyküsü ise Emre Özünlü tarafından “Ağaç Kabukları” adıyla radyo oyunu haline getirildi.



N. Emin Güven, ütopyası Wondiana’nın eyaletlerinden Jurancon’un valiliğine ve ülkenin şair-i azamlığına Eradam’ı tayin etti. 1999 yazında İngiliz Kültür Heyeti bursuyla 25. Cambridge, Dünya Yazarlar Konferansı’na, 2008 yılında İsveç Yazarlar Birliği’nin burslu davetlisi olarak ilk Waltic Kongresi’ne katıldı ve Harold Pinter, Salman Rusdie, Doris Lessing gibi yazarlarla tanıştı.

Eradam, artık kullanmadığı “Yusuf Cemali”, “Fikri Belli” ve “Gary Mc Yeah Well” takma isimleriyle de yazılar yazdı.

Amerikan Etüdleri Derneği ve ÇEVBİR kurucuları arasında yer alan Eradam, Darüşşafaka’dan Mezunlar Derneği, Harold Pinter, David Mamet, Turkish Pen, Edebiyatçılar Derneği, ÇEVBİR (Kitap Çevirmenleri Birliği) gibi toplulukların da üyesi.









Bütün varlığını bağışladığı Darüşşafaka yararına sergiler açtı





İlk fotoğraf sergisini, Cage galeride Nazım Hikmet’in şiirleri eşliğinde “Humanscapes from Turkey” başlığıyla Saginaw’da (Michigan) depremzede Darüşşafakalı çocuklar yararına açtı.

Fotoğrafçılığa onu teşvik eden Mustafa Ertekin’den, AFSAD’da Ersin Altan ve İsa Özdemir’den dersler aldı. İkinci sergisini “Amerika’dan İnsan Manzaraları”) adıyla Nisan 2002’de Ankara Üniversitesi DTCF girişinde; üçüncü sergisini “Beden(k)lerim” adıyla Mayıs 2005’de Ankara’da Amerikan Kültür Derneği’nde, dördüncü sergisini “Musalla Taşı Sakinleri: Cihangir’den İnsan Manzaraları” başlığıyla 2007'de Cihangir’deki MaviKum Kitabevi’nde, yine ve hep gurur duyduğu, “Olmasaydı, olamazdım” dediği ve iğneden ipliğe nesi varsa bağışlayacağı Darüşşafaka'nın yararına açtı.









Beste yapıyor, şarkı sözü yazıyor









Beste yapıp şarkı sözü de yazan Eradam, Darüşşafaka’da Türk Halk Müziği Korosu (1960 sonları) ve Maydanozlar Grubu’nda (1970li yıllar), Hacettepe Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu’nda (1973-76) ve Anadolu Halk Ezgileri Topluluğu (1999-2001) içinde şarkı ve türkü söyledi. 1983’te “Yaşayamam,” 1984’te de “Kaç Para?” adlı söz ve besteleri kendisine ait iki şarkısı ile Eurovision Türkiye finallerinde, 1985 yılında da Marmaris Şarkı Yarışması finalinde yarıştı.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanıyken emekli olan Prof. Eradam, İstanbul Cihangir’e taşındı ve çeşitli üniversitelerde Amerikan Edebiyatı, Popüler Kültür, Çeviri ve Yazarlık dersleri verdi.

Radikal, Milliyet Sanat, Turkish Book Review, Şiir Atı, Yarın, Cumhuriyet, Patika, Hece, Şiir Atı, Tiyatro Tiyatro, Evrensel, Evrensel Kültür, Litera, Littera, Bir Bilet Gidiş-Dönüş; Bilim ve Sanat Kitabevi Kültür Sanat Rehberi, Cihangir Postası, Yazko Çeviri, Metis Çeviri, Bilim ve Sanat, Adam Öykü, Ç.N., Doğu-Batı, Paspatur vb. gazete ve dergilere yazıları, şiirleri ve çevirileri ile katkıda bulundu, bulunuyor.



Thespis’in Delileri adlı köşesinde Tiyatro Tiyatro dergisine kuramsal eleştiriler de yazan Eradam, Haliç Üniversitesi’nin Mütercim Tercümanlık Bölümü’nü kurduktan sonra tam zamanlı öğretim üyeliğinden ayrıldı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Amerikan Sinemasında Belli Başlı Konular” ile “Popüler Kültür ve ABD” derslerini veriyor.





Yayımlanmış kitapları









Prof. Eradam'ın onlarca akademik makale, bildiri ve kitabının yanı sıra yayımlanan yapıtları şunlar:



Gül Kanadı Dudağım (Şiir)

Ben’den Önce Tufan: Sylvia Plath ve Şiiri (İnceleme)

Aşk Bir Şiddet Eylemidir (Deneme, Anı, Mektup)

Kirli Kırlent (Öykü)

Ahkâm Vakti Tohumları (Şiir)

Yamyamın Yemek Kitabı (Mizah)

Zıvanasız Denemeler

Vanilyalı İdeoloji: Küresel Bellek Üzerine Denemeler

Cihangir Vampiri. (Öykü)

Susma Cesareti (Deneme)

Thespis'in Delileri: Tiyatroda Tek Etki (İnceleme)



Musalla Taşı Sakinleri: Cihangirliler (Fotoğraf ve Haiku)

Çevirileri







Paul Auster, Cam Kent

Paul Auster, Kilitli Oda

Sylvia Plath, Ariel

Okot p’Bitek, Lawino’nun Türküsü (G. Siper ile birlikte);

Herman Melville, Katip Bartleby

Glen O. Gabard, Krin Gabard, Psikiyatri ve Sinema. (H. Satılmışoğlu ile birlikte)







İmzası, katkısı bulunan yayınlar







Jan Greenberg (ed), Side by Side

Naomi Shihab Nye (ed), This Same Sky

N. Shihab Nye (ed), The Space Between Our Steps

Gülseren Tuğcu Karabulut, Bir Gamze, Bir Kuştüyü Yastık

S. Huntington (ed), Medeniyetler Çatışması

Maya Angelou, Kadın Kalbi

Greg Nagan, Sallama Klasikler

Francine du Plessix Gray, Aşıklar ve Zorbalar

John Gray, Alexandre Tekniği Rehberiniz

Gürsel Aytaç (ed.), Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi

Kudret Emiroglu (çev. Ed), Vineland Sagaları

Ataol Behramoğlu, Özdemir İnce (ed), Dünya Şiiri Seçkisi;

Çocuklar İçin Atlaslar (Özkaynak Yayınları için çevrilip hazırlanan bu atlasların akıbeti bilinmiyor).