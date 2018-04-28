T24 LogoT24 Logo
Spor

Yusufeli'nde rafting heyecanı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),(DHA) ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri etkinliği kapsamında rafting yarışları yapıldı

28 Nisan 2018 18:20

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),(DHA)

ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri etkinliği kapsamında rafting yarışları yapıldı.
Yusufeli Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri etkinliği kapsamında Çoruh Nehri üzerinde rafting yarışları düzenlendi. 22 takımın katıldığı rafting yarışlarına kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, emniyet teşkilat mensupları ile öğrencilerden oluşan 110 sporcu katıldı.
Debisinin yüksek oluşu ve hılı akmasıyla rafting yapan birçok sporcunun tercih ettiği Çoruh Nehri’nde yapay parkurdaki yarışlara İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de eşlik ederek adrenalin yaşadı.
Yarışlarda başarı elde eden takımlar da çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nusret DURURYUSUFELİ ArtvinDHA ARTVİN YusufeliYusufeli Belediye BaşkanlığıYusufeli Geleneksel Boğa GüreşleriniBoğalarını TanıtmaGeliştirme DerneğiDerekapı Boğa GüreşleriNehriDebisininNehrindeKaymakamı Eyüp Kaykaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24