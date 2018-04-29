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Spor

Yusufeli'nde Off-Road heyecanı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),(DHA) ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri etkinliği kapsamında organize edilen Off- Road yarışlarına katılanlar izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı

29 Nisan 2018 18:33

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),(DHA)

ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri etkinliği kapsamında organize edilen Off- Road yarışlarına katılanlar izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.
Yusufeli Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri etkinliği kapsamında Yusufeli Off- Road Derneği ile Yusufeli Belediyesi’nin de katkılarıyla Off- Road yarışları düzenlendi. 55 Off-Road pilotunun kıyasıya mücadele ettiği yarış seyirciler tarafından da ilgiyle izlendi. Yarışta birçok zorlu geçitte tehlikeli manevralar yapan pilotlar alkış aldı. 2 kadın Off-Road pilotunun da katıldığı yarışları İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de izleyerek adrenalin yaşadı.  Gün boyu sürecek yarışlarda dereceye giren sürücülere çeşitli ödüller verilecek.

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