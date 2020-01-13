Yaşam alanı HES ve barajlarla sarılan vaşak karayoluna indi

Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı çalışmaları devam ederken bir yandan da doğal yaşam olumsuz etkileniyor. Doğal yaşam alanları HES ve barajlarla sarılan birçok hayvan hayatta kalma mücadelesi verirken bu sefer de bir vaşak karayoluna indi.

Artvin'in yerel haber sitesi Artvinden'in haberine göre, Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyünden Çeltikdüzü köyüne ailesi ile birlikte aracıyla giden Ahmet Yılmaz'ın cep telefonu kamerasına ilginç görüntüler yansıdı. Bir dönem nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak karayoluna indi. Bir süre karayolunda ilerleyen vaşak yoldaki araçları fark etmesiyle bir anda hızlanan vaşak bariyerlerden atlayarak gözden kayboldu.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda çok şaşırdıklarını belirten Yılmaz, "Vaşak bizden korkmadı. İlk kez böyle bir olaya tanık oluyoruz. Korna çalmamıza rağmen hiç aldırış etmedi. Bir süre sonra bize doğru dönen vaşak kaçarak uzaklaştı. Vaşak çok sakindi, kaçmadı hatta bize yol bile verdi. Bizden kaçmadığı için hasta olduğunu düşündük" dedi.