2 saatin ardından Yusufeli'ndeki yangın kontrol altına alındı: 40'a yakın ev yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçradı. 40'a yakın ev yanarken ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yangın 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

Yusufeli Kaymakam'ı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, 30 dolayında ahşap evin yandığını söyledi. Özdemir, yangının kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ''Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.'' dedi.

70 haneli köyde çıkan yangında 40'a yakın ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında bir can kaybı yaşanmadı. Yangın köylülerin, Yusufeli Belediyesi ile Orman İşletme Şefliği İtfaiyesi'nin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.











