Yusufeli Barajı tamamlandığında ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlayacak

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli İlçesi’nde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin 1’inci dünyanın ise en yüksek 3’üncü barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatının yüzde 65’i tamamlandı. Çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ Genel Müdürü Murat Acu “Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacaktır” dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında 486 milyon 875 bin liraya ihale edilerek yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, kente gelerek beraberindeki Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile birlikte Yusufeli Barajı ve HES İnşaatında incelemelerde bulundu.

DÜNYANIN EN YÜKSEK 3\'ÜNCÜ BARAJI

Burada çalışmalar hakkında bilgiler veren DSİ Genel Müdürü Acu, dünyanın en yüksek 3’üncü barajını inşa ettiklerini hatırlatarak “Yusufeli Barajı ve HES Projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun vadeli enerji vizyonunun içinde yer alan en önemli yatırımlardan biri. Yusufeli Barajı 270 metre yüksekliğine sahip kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3’üncü Barajı özelliğini taşıyacak. Barajın çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edilmektedir. Baraj inşaatı ayrıca istihdama da katkı sağlıyor. Burada ihtiyaç duyulan personel sayısı bin 200 olup bu yoğun zamanlarda bu sayı bin 800’lere çıkmaktadır” dedi.

‘MİLLİ EKONOMİYE 450 MİLYON TL KATKI’

Barajın tamamen Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle yapıldığını belirten Acu, “Tamamen Türk mühendisi ve işçisinin alın teri ile yapılan Yusufeli Barajı ve HES günlük 1 milyon lirayı aşkın tutarlı elektrik enerjisi üreterek 7 yılda kendisini amorti edecek. Baraj sayesinde 650 bin nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacaktır” ifadelerinde bulundu.

‘YUSUFELİ KİMLİĞİ KAYBOLMAYACAK’

Yusufeli İlçesi’nde yeniden yerleşim yeri çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Acu şunları söyledi:

“Projeden 1 ilçe, 19 köy arazisi ve yerleşim yeri etkilenmekte ve Yusufeli İlçesi ve 6 köyün yerleşim yeri tamamen su altında kalmaktadır. Baraj nedeni ile yeni yerleşim yerine taşınacak olan Yusufeli İlçesinin hazırlanan yeni yerleşim planlarının yörenin coğrafi şartlarına göre bütün kesimlerin ihtiyaçlarına cevap vermesi için çalışmalar yürütülmektedir. Proje sayesinde yeni Yusufeli ilçesinin daha müreffeh bir ilçeye dönüşmesi sağlanmıştır. Yerleşim yerleri Yusufeli Barajı’ndan etkilenen 8 köy için ön seçimi yapılan yeni yerleşkelerinde hali hazır harita alımı ve jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları işleri de tamamlanmıştır.”

‘ÇORUH’TA TAŞKIN RİSKİ AZALTILACAK’

Proje sayesinde Çoruh Nehri’nde oluşabilecek taşkın riskinin önüne geçileceğini de vurgulayan Acu şöyle dedi:

“Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacaktır. Diğer taraftan Çoruh nehrinin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehri’nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır.”

DSİ Genel Müdürü Acu, yüzde 65’i biten Yusufeli Barajı ve HES inşaatının 2019’da tamamlanarak hizmete gireceğini de ekledi.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı baraj inşaatı ve HES projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında 270 metre temelden yüksekliği ile, Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlarından sonra dünyanın en yüksek 3’üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.



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