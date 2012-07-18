Yusuf Ziya Cömert: Yeni Şafak'taki hikâyem bitmişti

Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Yusuf Ziya Cömert , ayrılma kararında hükümeti uludere konusunda eleştirdiği için Ali Akel'in gazeteden gönderilmesinin rolü olmadığını söyledi. Cömert, 'Yeni Şafak'daki hikâyemin bitme zamanının geldiğini düşündüm' dedi.



Taraf gazetesi muhabiri Sümeyra Tansel'in haberi şöyle:



Yeni Şafak’tan herhangi bir rahatsızlık verici olay sonucu ayrılmadığını belirten Yusuf Ziya Cömert, şunları söyledi: “Özet olarak dünkü köşe yazımda kendi haleti ruhiyemi yansıttım. Onun ötesinde güzel ayrılmak istiyordum, güzel ayrıldım. Herhangi bir rahatsızlık verici olayla karşılaşmadım. Sadece oradaki hikâyemin bitme zamanının geldiğini düşündüm.”



“Ali Akel’in olayı beni üzdü”



Cömert, dünkü Yeni Şafak’ta yer alan veda yazısında “Aklına esen, elini kaburgadan içeriye sokmak istiyor” ifadesiyle bahsettiği kişilerin kim olduğuna ilişkin ise “Onlar kendilerini bilirler” dedi.

Ali Akel’in yazılarına son verilmesiyle sonuçlanan sürecin ayrılma kararında etkili olmadığını söyleyen Cömert, sözlerine şöyle devam etti: “O zamanlar hastaydım. Ben gazetede olsaydım böyle bir şey belki olmazdı. Ali Akel’in de o zaman yaptığı işte çok yanlışları vardı. Ben yine de gönderilmesine taraftar olmazdım. Ama hastaydım çok fazla olaylara müdahale edecek durumda değildim. Ali Akel’in gönderilmesi ayrılma kararımı etkileyen bir faktör değil.”

Cömert, kendisinden sonra Yeni Şafak’ın genel yayın yönetmenliği görevini İbrahim Karagül’ün devralması hakkında ise “İbrahim Yeni Şafak’ın yetiştirdiği bir arkadaşımız. Ben doğru tercih diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.