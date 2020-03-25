Yusuf Ziya Cömert: Bu sene de Koronavirüs'ün hatırası olarak futbol tarihine şampiyonsuz yıl olarak geçsin

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, dünyada ve Türkiye'de yaşananlara bakılınca haklı çıktığını belirtiği yazısında, Süper Lig'de bu sene hiçbir takımın şampiyon olmaması gerektiğini belirterek, "Bu sene de, korona virüsünün bir hatırası olarak futbol tarihine şampiyonsuz yıl olarak geçsin." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ziya Cömert, Koronavirüs salgınını en iyi Almanya'nın idare ettiğini, bunu da daha çok test ve ciddi tıbbi müdahalelerle başardıklarını sözlerine ekledi.

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