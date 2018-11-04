Yusuf Ziya Cömert: ABD'nin Ortadoğu politikalarını etkileyen motivasyon ne?

12 Ekim'de tahliye edilen ABD'li Pastör Andrew Craig Brunson'un tahliye edilmesi ışığında, Cumhuriyetçiler’in veya baba-oğul Bush gibi, Trump gibi Evanjelist başkanların Ortadoğu’daki faaliyetlerinin tarihi sürecini değerlendirdi. Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, Batı’da fanatiklere artan rağbeti yorumlayarak, "Çünkü bu politikalar evet bizim bölgemizi, Ortadoğu’yu çok tahrip ediyor. Fakat etkisi Ortadoğu’yla kalmıyor, bütün dünyanın huzurunu bozuyor. Gerçeğe yakın olmak niçin lazım? Tarihten, doğru ibret almak için. Tarihin dolduruşuna gelmemek için" vurgusu yaptı.

Yusuf Ziya Cömert, Brunson’un etrafındaki kavga-gürültü sırasında enteresan bir misyoner kitabı okuduğunu, kitapta anlatılanların 1853, Abdülmecit’in padişahlığına ve Kırım Savaşı’nın başladığı tarihe denk geldiğini yazdı. Ruslarla karşı karşıya gelinen Kırım Savaşı'nda Rusların yenildiğini ancak savaş masrafları, o dönemde inşa edilen saraylar yüzünden büyük borçlara girildiğini aktardı.

Çok iyi durumda olmayan ekonominin borçlara dayanamayarak çöktüğünü kaydeden Cömert, "Buradan ne öğreniyoruz?" diyerek, "Savaşırken ve borçlanırken çok dikkatli olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Abdülmecit zamanında ilan edilen Tanzimat ve Islahat fermanları misyonerlerin Türkiye’deki faaliyetlerini kolaylaştırmış. Müslümanlar dinlerine güvendikleri için Müslümanlara fazla bulaşmıyorlar. En iyisi Anadolu’daki Katolik Ermeniler üzerinde çalışmak. Öyle yapıyorlar.

Peki motivasyonları ne?

'Hristiyanlığın doğum yerinin sonsuza kadar İslam’ın pençesinde kalmasına, oradaki sinmiş, hayatiyetini kaybetmiş eski Hristiyanlık anlayışının devamına daha fazla müsaade edilemez.' (W. E. Strong.)"ifadelerini kullandı.

"Gerçeğe yakın olmak niçin lazım?"

"Bu motivasyon, ABD’nin Ortadoğu politikalarını etkiliyor mu?" vurgusu yapan Karar yazarı, "Cumhuriyetçiler’in veya baba-oğul Bush gibi, Trump gibi Evanjelist başkanların Ortadoğu’daki faaliyetlerini göz önünde bulundurursak, evet, etkiliyor. Politikacıların hepsi Trump kadar fanatik değil. Fakat maalesef, son zamanlarda Batı’da fanatiklere rağbet artıyor. Sadece bizim için değil, Batılılar için de maalesef. Çünkü bu politikalar evet bizim bölgemizi, Ortadoğu’yu çok tahrip ediyor. Fakat etkisi Ortadoğu’yla kalmıyor, bütün dünyanın huzurunu bozuyor. Gerçeğe yakın olmak niçin lazım? Tarihten, doğru ibret almak için. Tarihin dolduruşuna gelmemek için" diye yazdı.

Yusuf Ziya Cömert'in "Tarihin dolduruşuna gelmemek için" başlığıyla (4 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz