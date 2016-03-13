Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenciye 10 ay hapis cezası!

Soma faciasının hemen ertesinde Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık, para cezasının ardından şimdi de 10 ay hapse çarpıtıldı.

301 madencinin hayatını kaybettiği faciadan bir gün sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in tekmelediği Erdal Kocabıyık'ın başına gelmeyen kalmadı.

Kameraların önünde dövülen Kocabıyık, Başbakanlık koruma aracına hasar verdiği gerekçesiyle faiziyle birlikte 631 lira para cezası ödemişti. Şimde de kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle 10 ay hapse mahkum edildi.

Hapis cezasına tepki gösteren maden işçisi Erdal Kocabıyık, hasar miktarını yatırmasına rağmen hapis cezasını anlayamadığını söyledi. "O araca vermiş olduğum zararı karşıladım. Ama sonra karşıma daha yüksek rakamla dönüşü ve mahkemenin beni hapis cezasıyla cezalandırılmasına hiç anlam veremedi" dedi. Kocabıyık temyize gidecek.

Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel'in attığı tekme sonrası "ayağım incindi" diye aldığı rapor tartışmalara sebep olmuştu.