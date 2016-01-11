Tekmeci Yusuf Yerkel'in eşi TRT'ye atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gittiği Soma’da bir vatandaşı tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in eşi Sümeyra Yerkel TRT'ye atandı. Yerkel, TRT İstanbul Müdürlüğü’nde ‘Sözleşmeli yapım ve yayın elemanı olarak göreve başladı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Haber ve Spor Daire Başkanı olan Nasuhi Güngör’ün görevden alınması ile yeniden gündeme gelen TRT’de, Genel Müdür Şenol Göka döneminde 500 yeni personel alındığı ortaya çıktı. Güngör’den sonra Göka’nın da koltuğunun sallantıda olduğu belirtiliyor. Bu konudaki kararı Başbakan ve TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş verecek.

Yayın ve yapımda görev yapacak

Göka’nın kendi döneminde 500 yeni personel aldığı öğrenildi. 500 kişiden 135’i sınavla alınan saz ve ses sanatçılarından oluşuyor. 129’u ise sözleşmeli personel… Yaşanan maden faciasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gittiği Soma’da vatandaşı tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in eşi Sümeyra Yerkel de işe alınan isimler arasında. Yerkel, TRT İstanbul Müdürlüğü’nde ‘Sözleşmeli yapım ve yayın elemanı olarak göreve başladı. Yerkel AKP Kadın Kolları MKYK’de yedek üye olarak görünüyor.

PTT memuru da TRT'ye atandı

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen’in Genel Başkan Yardımcısı ve PTT’de memur olarak çalışan Mehmet Cemalçivi ise TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı’na araştırmacı olarak alındı. TRT Çocuk Kanalı’na kanal koordinatör yardımcısı olarak atanan isim ise İsmihan Yılmaz oldu. Yılmaz, Star Gazetesi’nden MİT’in basın birimine atanan Nuh Yılmaz’ın eşi. Göka döneminde TRT’ye alınanlar arasında Bülent Arınç’ın basın danışmanlığını yapan Mustafa Oymak da bulunuyor. TRT Strateji Geliştirme Dairesi’ne strateji uzmanı olarak atandı.