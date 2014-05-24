T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yusuf Yerkel görevinden alındı

Soma'da bir vatandaşı tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri görevinden alındı

24 Mayıs 2014 14:38

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in 21 Mayıs'ta Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevinden alındı. 

Edinilen bilgiye göre, bir başka göreve kaydırılacak Yerkel, artık Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalışmayacak.

Maden faciası nedeniyle 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'da, Başbakan'ın konvoyunun geçişi sırasında bir araca tekme atması üzerine Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel bir vatandaşı tekmelemişti.

Yerkel'in, 2011 Genel Seçimleri öncesinde getirildiği Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevi yaklaşık üç yıl sürdü.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yerkel'in ardından Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini kimin devralacağı ise henüz netleşmedi.

Başbakanlık'ın resmi sitesinde hiçbir açıklama bulunmazken, Yerkel'in ismi hâlâ Başbakanlık Özel Kalem Müdürleri listesinde yer alıyor. 

ETİKETLER

yusuf yerkelbaşbakanlıkmüsteşargörevden alma

İlgili Haberler

SOAS: Yusuf Yerkel'in bizimle bir ilişiği yok

Prof. Dr. Gökhan Bacık, eski öğrencisi olan Yerkel için 'Eski bir öğrencim büyümüş 'devlet adamı' olmuş. Bugün bir vatandaşı tekmelerken resmini gördüm. Demek bir yerde hata yaptık' dedi

Akif Beki:Başbakanlık Müşaviri Yerkel’i savunanlar onu daha beter batırdı

Akif Beki: Yusuf Yerkel'in tekme atması bariz bir hataydı. Kendisi de hatalı olduğunu kabul etmişken yaptığını masum gösterme gayretkeşliği niye?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24