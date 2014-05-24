Yusuf Yerkel görevinden alındı

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in 21 Mayıs'ta Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevinden alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir başka göreve kaydırılacak Yerkel, artık Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalışmayacak.

Maden faciası nedeniyle 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'da, Başbakan'ın konvoyunun geçişi sırasında bir araca tekme atması üzerine Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel bir vatandaşı tekmelemişti.

Yerkel'in, 2011 Genel Seçimleri öncesinde getirildiği Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevi yaklaşık üç yıl sürdü.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yerkel'in ardından Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini kimin devralacağı ise henüz netleşmedi.

Başbakanlık'ın resmi sitesinde hiçbir açıklama bulunmazken, Yerkel'in ismi hâlâ Başbakanlık Özel Kalem Müdürleri listesinde yer alıyor.