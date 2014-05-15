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SOAS: Yusuf Yerkel'in bizimle bir ilişiği yok

Prof. Dr. Gökhan Bacık, eski öğrencisi olan Yerkel için 'Eski bir öğrencim büyümüş 'devlet adamı' olmuş. Bugün bir vatandaşı tekmelerken resmini gördüm. Demek bir yerde hata yaptık' dedi

15 Mayıs 2014 19:24

Ekşi Sözlük'te, Soma'da bir sivile tekme atan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel hakkında bir kampanya başlatıldı. Sözlük yazarlarının, Yerkel'in mezun olduğu belirtilen SOAS Üniversitesi'ne "diplomasını iptal etmeleri" için mail atmaları üzerine üniversite "Herhangi bir ilişiği yoktur" şeklinde bir açıklama yaptı. 

Academia.edu adlı internet sitesinde İngiltere’deki Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) doktora öğrencisi olduğunu belirten Yerkel’in söz konusu fotoğrafta göstericiyi tekmeleyen kişinin kendisi olduğunu doğrulamasının ardından doktorasının elinden alınması için internet üzerinde bir kampanya başlatıldı.

Haber İngiliz Guardian gazetesinde de yer alması dikkat çekti. 

Yusuf Yerkel'in academia.edu internet sitesinde yer alan profiline ulaşmak için tıklayınız.

Üniversiteden Yusuf Yerkel temalı maillere gönderilen cevabın Türkçesi şöyle: 

"Sayın ilgili,

Bu konu ile alakalı olarak gelen yüksek miktarda maile istinaden SOAS, University of London'ın Yusuf Yerkel'in kaydını 27 Eylül 2010 ve 25 Eylül 2011 tarihleri arasında onayladığına, ancak daha sonra çalışmalarından çekildiğine dair yaptığı açıklamayı sizinle paylaşmak isteriz. Kendisinin SOAS ile herhangi bir ilişiği yoktur.

Eğer konu bununla ilgili değilse kısa sürede yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,
Marcus Cerny
Doktora Bölümü Müdürü
SOAS, University of London"

Geri bildirimin İngilizce orjinal metni şöyle:  


"Dear enquirer,

Due to the number of enquiries currently being received on this issue we would like to refer you to the statement released by SOAS, confirming that Yusuf Yerkel was enrolled at SOAS, University of London between 27th September 2010 and 25th September 2011 but then withdrew from his studies. He has no association with SOAS.

If your enquiry is not related to this issue it will be responded to shortly.

Regards,
Marcus cerny
Doctoral School Manager
SOAS, University of London"

 

Prof. Bacık’tan tepki: Büyümüş ‘devlet adamı’ olmuş

 

İpek Üniversitesi Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gökhan Bacık, Yusuf Yerkel için, "Eski bir öğrencim büyümüş 'devlet adamı' olmuş. Bugün bir vatandaşı tekmelerken resmini gördüm. Çok üzüldüm. Demek bir yerde hata yaptık" dedi.

Gökhan Bacık, Twitter'dan Başbakanlık Müsteşarı Yusuf Yerkel'e tepki gösterdi.

Bacık'ın tweeti şöyle:

 

Gökhan Bacık kimdir?

 

1974 yılında Bursa'da dünyaya gelen Bacık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (Uluslararası İlişkiler) doktora eğitimini tamamladı. Middle East Policy, International Review of Sodology, Peace Review, Journal of International Affairs, Arab Studies Quarterly, Turkish Studies, Electoral Studies, Nationalism and Ethnic Politics, The Muslim World, The Review of International Affairs gibi uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Prof. Bacık, Routledge, Oxford University Press gibi uluslararası bilimsel yayınlar yapan kuruluşlarda hakemlik yapmakta ve halen İpek Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir. Bacık Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye üyesidir.

 

Baluken'den soru önergesi: Görevden alınacak mı?

 

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken tarafından Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.

Baluken soru önergesinde “14.05.2014 tarihinde Soma Madeni’nde meydana gelen yangın sonrası çok sayıda can kaybı olması dolayısıyla Soma’yı ziyaretiniz sırasında vatandaşlardan birinin protesto hakkını kullanarak sizi protesto ettiği görülmektedir. Daha sonra bu vatandaş özel tim kuvvetleri tarafından yerde tekmelenerek dövülmüştür. Vatandaşın yerde dövülmesi sırasında basına yansıyan haberlere göre kendisinin Başbakan Müşaviri olduğu bilinen ve sizinle birlikte inceleme heyetinde yer alan Yusuf Yerkel isimli şahısın da vatandaşı tekmelediği görülmüştür” dedi. Olay gecesi BBC’Ye açıklama yapan Yusuf Yerkel’in söz konusu kişiyi tekmeleyenin kendisi olduğunu kabul ettiğini de kaydeden Baluken, “Daha sonra açıklama yapacağı söylenmiştir” dedi.

Baluken’in soru önergesinde şu sorular yer aldı:

Başbakanlık müşaviri olduğu iddia edilen ve fotoğraflarda polislerce yerde sürüklenen savunmasız bir yurttaşı tekmelediği görülen şahıs kimdir, hangi görevle Soma'da bulunmaktadır?

Bu şahıs hakkında bir hukuki/idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa soruşturmanın içeriği nedir?

Yerde sürüklenen savunmasız yurttaşımızı tekmeleyen Başbakanlık müşavirini görevden alacak mısınız?

Güvenlik güçlerinin muhtemelen madenci yakını olan savunmasız vatandaşı yerde tekmelemesinin nedeni nedir?

Söz konusu polisler hakkında adli/idari soruşturma başlatılmış mıdır?

Güvenlik güçlerinin yerdeki savunmasız vatandaşı tekmeleyen Yusuf Yerkel isimli bu şahısa müdahale etmemesinin sebebi nedir?

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