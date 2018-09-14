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Spor

Yusuf Yazıcı milli formasını Trabzonspor'un müzesine hediye etti

TRABZON, (DHA) - Trabzonspor’un genç oyuncularından Yusuf Yazıcı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile Trabzon'da oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup ilk karşılaşmasında giydiği formayı, bordo-mavili kulübün müzesine hediye etti

14 Eylül 2018 19:21

TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor’un genç oyuncularından Yusuf Yazıcı, Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın Rusya ile Trabzon\'da oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup ilk karşılaşmasında giydiği formayı, bordo-mavili kulübün müzesine hediye etti.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yer alan açıklamada, \"Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile geçtiğimiz cuma Trabzon’da oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup ilk karşılaşmasına ilk 11’de başlayan oyuncumuz Yusuf Yazıcı, müsabakada giydiği formayı müzemize hediye etti. Yazıcı, bugün Arşiv ve Müze Kurulumuzun da katılımıyla gerçekleşen buluşmada, 11 numaralı A Milli Takım formasını Şamil Ekinci Müzesi’nde sergilenmek üzere kulübümüze hediye etti. Büyük bir onur yaşadığını belirten genç futbolcumuz Yusuf Yazıcı, gelecek yıllarda daha büyük başarılarla müzede yer almak istediğini de sözlerine ekledi” ifadelerine yer verildi.

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