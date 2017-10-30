Yusuf Yazıcı: Derbiye yakışan bir maç oynadık

Kötü bir dönem geçiren ve Süper Lig'de üst üste iki mağlubiyetin ardından ilk galibiyetini lider Galatasaray karşısında alan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, derbiye yakışan bir maç oynandığını söyledi.

Takımının ikinci golünü atan 1997 doğumlu genç futbolcu, galibiyeti Trabzonspor taraftarlarına armağan etti. Transfer söylentileriyle ilgili de konuşan Yusuf, Trabzonspor'daki kariyerine odaklandığını söyledi.

Yusuf Yazıcı'nın maç sonu açıklaması şöyle:

"Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Her şey istediğimiz gitti. Rakip takımı da tebrik etmek istiyorum, derbiye yakışan bir maç oynadık.

Kimin gol attığı önemli değil. Galibiyetle hasretimizi giderdik. Bu galibiyeti Trabzonspor'un şanlı taraftarına armağan etmek istiyorum."

"Trabzonspor'da çok daha iyi

şeyler yapmak istiyorum"

"Şu an odaklanmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum. Kulübümle ilgili şeyler düşünüyorum. Transfer haberlerine gelirsek, geleceğimle ilgili konuşmayı pek sevmem. Allah nasip ederse Trabzonspor'da çok daha iyi şeyler yapmak istiyorum.

İnşallah iyi bir seri yakalarız. Trabzonspor böyle sonuçlar hak etmiyordu. İnşallah bu maçtan sonra bir seri yakalayacağız."