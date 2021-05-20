Yusuf Yazıcı: Daha iyi takımlar için Fransa'yı tercih ettim

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı GAİN’in mini belgesel dizisi İmkansızı Yaşayanlar'a konuk oldu. Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa koşan Yazıcı, futbol kariyerindeki basamakları anlattı.

Kariyer mücadelesinin ergenlik yıllarında başladığını anlatan milli futbolcu, çocukken çok başarılı bir sporcu iken, ergenlikte uzaması ve serpilmesi geciktiği için takımdan gönderilme riski yaşadığını söyledi. Kendisini Trabzonspor’dan göndermeyen kişinin, “dedem” dediği Özkan Hocası olduğunu, hocanın “kimi yollarsanız yollayın ama o çocuğa dokunmayın” dediğini çok sonra öğrendiğini anlattı.

“Avrupa Şampiyonası’nı kaçıracak olmak beni umutsuzluğa itti”

Yazıcı, çapraz yan bağları koptuğunda ve ameliyat olması gerektiğinde dibi gördüğünü düşündüğünü belirtti. “Hem ailemi öyle üzgün görmek hem de Avrupa Şampiyonası’nı kaçıracağımı düşünmek beni umutsuzluğa itti” diyen milli sporcu, kariyerinden vazgeçmeyerek kendini sağlığını geri kazanmaya adadığını ve zorlansa da sonunda başarılı olduğunu aktardı.

"Fransa ligini zor olduğu için seçtim"

Yusuf Yazıcı zirveyi ise henüz görmediğini düşünüyor. Trabzonspor’dan ayrılmanın onun için kolay olmadığını, İtalya ve İspanya’da onu isteyen bazı takımlar olsa da Fransa ligini özellikle tercih ettiğini belirten Yazıcı, “Çünkü gerçekten zor bir lig. Hem fiziksel hem zihinsel anlamda zor. Bunu bilerek istedim. Kendimi daha iyi geliştirip buradan daha iyi takımlara transfer olayım diye Ligue 1’i tercih ettim” dedi.

“Gelecek nesillerdeki çocuklara hep yardımcı olmak istedim”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Yoksullukla Mücadele Savunucusu seçilen milli futbolcu, küçükken kendisinin de maddi sorunlar yaşadığını anlattı. Yazıcı, o zaman bile büyük bir futbolcu olacağını bildiğini ve o gün geldiğinde gelecek nesillerden desteğe ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek istediğini ifade etti. “Küçükken bir kramponu alma sorunlarımız çok oldu. Çünkü abim de o zaman Trabzonspor’un altyapısında oynuyordu. Evde 2 tane krampona ihtiyacımız vardı. Şunu söylemeye çalışıyorum, bu sıkıntıları ben de yaşadım” sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

"Daha birçok hayalim var"

Hayallerinin çoğunu gerçekleştirdiğini söyleyen Yusuf Yazıcı hikayesini, “Ben gerçekten 13-14 yaşlarında futbolla yatan, futbolla kalkan bir çocuktum. Sonra o hayallerimi yazdım kapattım. Sakladım o hayallerimi. Bu zamana kadar birçok hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim. Ama birçok hayalim daha var; onları da gerçekleştirince görürsünüz zaten” sözleriyle sonlandırdı.