Yusuf Yazıcı, "Avrupa'nın parlayan 50 yıldızı" arasında

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, UEFA tarafından belirlenen "2018'de izlenmesi gereken 50 genç futbolcu" arasında gösterildi.

UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan listede, Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen genç oyuncularla birlikte ismi yer alan Yusuf Yazıcı hakkında kısa bir değerlendirme yapıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın genç oyuncunun gelişimine yaptığı katkıya dikkat çeken değerlendirmede, "Rıza Çalımbay, hücuma dönük orta saha oyuncusunun potansiyelini ve öz güvenini parlattı. Yusuf Yazıcı, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'un oynadığı 17 lig maçının tamamında forma giydi." ifadeleri kullanıldı.

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da 2015-16 sezonunun ikinci yarısından A takımla resmi maçlara çıkmaya başlayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon bordo-mavililere 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.