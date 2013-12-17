T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yusuf Salih Özdağ'ın ölümüne sebep olduğu öne sürülen şoför yakalandı

Aracına kar attığı için Yusuf Salih Özdağ'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen taksi şoförü, kartopu oynayan çocuklardan birini tokatladığını ancak olayla ilgisi olmadığını söyledi

17 Aralık 2013 18:17

İstanbul Küçükçekmece'de aracına kartopu attığı için kovaladığı 11 yaşındaki Yusuf Salih Özdağ'ın ölümüne sebep olduğu öne sürülen taksi şoförü yakalandı. Şoför, kendisinin olay yerinden geçmesinin ardından yarım saat sonra kazanın yaşandığını iddia etti.

Ntvmsnbc.com'da yer alan hanere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özhan G. sorgusunda, aracına kartopu atıldığı için çocuklardan birini tokatladığını ancak olayla ilgisi olmadığını söyledi. Taksi şoförü, kendisinin olay yerinden geçmesinden yarım saat sonra kazanın yaşandığını iddia etti.

Sorgusu tamamlanan zanlı Küçükçekmece adliyesine sevk edildi. Zanlının, uyuşturucu kaçakçılığından poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Kar yağışının etkili olduğu geçen Perşembe günü arkadaşlarıyla kartopu oynayan Yusuf Salih Özdağ, arabasına kar topu attıkları için kendilerini kovalayan taksiciye yakalanmamak için E-5'e doğru kaçmıştı.

Taksiciden kurtulmak isteyen küçük Yusuf, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ölüme neden olan araç sürücüsü savcılıkça serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

yusuf salih özdağtaksikazaşoförasayiş şube müdürlüğükartopuküçükçekmecekar

İlgili Haberler

Kar topu oyunu ölümle bitti!

Attığı kartopunun isabet ettiği taksi şoförü tarafından kovalanan küçük çocuk başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24