Yusuf Salih Özdağ'ın ölümüne sebep olduğu öne sürülen şoför yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de aracına kartopu attığı için kovaladığı 11 yaşındaki Yusuf Salih Özdağ'ın ölümüne sebep olduğu öne sürülen taksi şoförü yakalandı. Şoför, kendisinin olay yerinden geçmesinin ardından yarım saat sonra kazanın yaşandığını iddia etti.

Ntvmsnbc.com'da yer alan hanere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özhan G. sorgusunda, aracına kartopu atıldığı için çocuklardan birini tokatladığını ancak olayla ilgisi olmadığını söyledi. Taksi şoförü, kendisinin olay yerinden geçmesinden yarım saat sonra kazanın yaşandığını iddia etti.

Sorgusu tamamlanan zanlı Küçükçekmece adliyesine sevk edildi. Zanlının, uyuşturucu kaçakçılığından poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Kar yağışının etkili olduğu geçen Perşembe günü arkadaşlarıyla kartopu oynayan Yusuf Salih Özdağ, arabasına kar topu attıkları için kendilerini kovalayan taksiciye yakalanmamak için E-5'e doğru kaçmıştı.

Taksiciden kurtulmak isteyen küçük Yusuf, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ölüme neden olan araç sürücüsü savcılıkça serbest bırakılmıştı.