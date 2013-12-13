Kar topu oyunu ölümle bitti!

Küçükçekmece'de arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada taksiye isabet eden kartopu yüzünden, taksi şoförü tarafından kovalanan bir çocuk E-5 Karayolu'na çıktı. Kaçan çocuğa E-5 Karayolu'nda bir araç çarptı. Kaza sonucu çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kovalayan da çarpan da kaçtı

Kaza, E-5 Karayolu Sefaköy Teyfikbey Mahallesi Küçükçekmece istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla kartopu oynayan 11 yaşındaki Yusuf Salih Özdağ , elindeki kartopunu arkadaşına atarken yanlışlıkla bir taksiye isabet etti. Öfkelenen taksi sürücü aracıyla ters yönde ilerleyerek, Yusuf'u kovalamaya başladı. Taksi sürücüsünden kaçan Yusuf, yan yoldan bariyerlerin üzerinden atlayarak E-5 Karayolu'na fırladı. Yolun en sol şeridine kadar koşan Yusuf, Avcılar istikametine ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen aracın altında kaldı. Yusuf'u kovalayan taksi şoförü ve plakası henüz belirlenemeyen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

'Biz de şoförüz ama her kartopu atanı kovalamıyoruz'

Ölen Yusuf'un amcası Ramazan Özdağ, kendisinin de şoför olduğunu belirterek, "Çocuklar kartopu oynarlarken taksiye kartopu geliyor. Oradan taksici Yusuf'u arabayla kovalamaya başlıyor. Taksi tersten otelin önüne kadar geliyor. O sırada yeğenim kendisini karşıya atıyor. Taksici de olay yerinden kaçıyor. Bir kartopu için canımız gitti. Trafikte benimde aracıma kartopu atıyorlar, ama ben acımla kimseyi kovalamıyorum, çocuktur onlar" dedi.

Kamera görüntüleri aranıyor

Polis ekipleri meydana gelen kazayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, Yusuf'u kovalayan taksi şoförü ve çarpan aracın sürücüsünü tespit etmek için yol kenarında bulunan iş yerlerinin ve bir otelin E-5 Karayolu'nu gören kameralarını incelemeye aldı.