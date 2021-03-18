Yusuf penaltı kaçırdı; PSG, Lille'i kupadan eledi

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG ile Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Kupası son 16 turu maçında karşılaştı. Yusuf Yazıcı'nın penaltı kaçırdığı maçta PSG, Lille'i 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Icardi ile 41'inci dakikada penaltıdan ve 90+3'üncü dakikada Mbappe kaydetti.

Konuk Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz mücadelenin 46'ncı dakikasında yerini Jonathan David'e bıraktı. Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada diğer bir milli futbolcu Zeki Çelik ise 74 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 78'inci dakikasında bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille 63 puanla lider durumda. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise 60 puanla ikinci sırada bulunuyor.