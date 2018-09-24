Yusuf Nazik 24 kişiyi teşhis etti (2)

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) SURİYE\'de yakalanıp Türkiye\'ye getirilen ve 12 günlük emniyet sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik\'in, ifadesinde 24 ismi teşhis ettiği belirtildi.

Bu isimlerden 14\'ünün Reyhanlı saldırısıyla ilgili kişiler olduğu, firari durumda olduğu tespit edilen şüpheliler için yakalama kararı çıkartılacağı belirtildi.



2013 yılında Reyhanlı\'da 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinin \'mavi\' kategorisinde yer alan Nazik, MİT\'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül\'de Ankara Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Nazik\'in, savcılıkta emniyetteki ifadelerini tekrar ettiği, pişman olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söylediği belirtildi. Nazik, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reyhanlı davasının görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sevk edildi. Mahkemedeki duruşma yoğunluğu nedeniyle Nazik\'in, akşam saatlerinde mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.



14 KİŞİ SALDIRIYLA ALAKALI

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nazik ifadesinde 24 ismi teşhis etti. Bu isimlerin tamamının terör örgütü THKP/C-Acilciler örgütü üyesi olduğu, 14\'ünün ise Reyhanlı saldırısında sorumluluğu bulunan kişiler olduğu öğrenildi. 14 kişiden bazı isimlerin farklı soruşturmalarda tutuklu bulunduğu, firari durumda olan şüpheliler için ise yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.