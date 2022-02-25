Yusuf Kaplan: Orta ve uzun vadede Rusların da, Batı ittifakının da, Çin'in de hedefinde Türkiye'nin küresel güç olma ihtimalinin önüne geçilmesi çabası vardır

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Rusya'nın Ukrayna işgalinin orta vadede Türkiye'yi durdurmak, kuşatmak ve vurmak için olabileceğini belirterek, "Rusya’nın önünün açılması riskli elbette Batı ittifakı açısından. Ama bu riski göze alma zorunluluğu hissettiği söylenebilir Batılıların.

Batı ittifakının belki de asıl kâbusu, Türkiye’nin hem dış politikada hem stratejik bakımdan hem de teo-politik olarak bölgede en etkili, kalıcı, derinlemesine nüfûz edecek hâkim güç konumuna yükselmesi" diye yazdı.

Türkiye'nin bölgesel güç konumunun güçlendirilmesinin Rusya'yı düşündürdüğünü savunan Kaplan, "O yüzden orta ve uzun vadede Rusların da, Batı ittifakının da, Çin’in de hedefinde Türkiye’nin önce bölgesel güç, sonra da küresel güç olma ihtimalinin önüne geçilmesi çabası vardır. Bunu iyi bilelim" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın..