Yusuf Kaplan: İçişleri Bakanımız aradı; 'STK'ların İslami çalışmalarının engellenmesi' söz konusu olmayacak' dedi

İçişleri Bakanlığı'nın derneklere kayyım atamasının önünü açan teklifin yasalaşmasının ardından Yeni Şafak'ta yazan Yusuf Kaplan, ileride bu düzenlemenin İslami sivil toplum kuruluşları için kullanılabileceği eleştirisinde bulundu. Kaplan daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak bu konuda güvence verdiğini aktardı.

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Twitter hesabı üzerinden “Uyarı/Yorum ” diyerek yasayı eleştiren Kaplan "STKlar terör bahanesiyle kapatılacak. Kolayca kayyım atanabilecek! Teröre karşı bir adım gibi bu. Ama sonuçları ortam değiştiğinde felaket olabilir! Her İslâmî çalışma irtica/terör yaftasıyla engellenebilir! Çok tehlikeli bu! Bu yasa girişimi derhal durdurulmalı!” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını belirten Kaplan, "Yarım saat konuştuk. STK yasasının aslâ sivil toplumu zayıflatmayacağını, STK'ların İslâmî çalışmalarını engellemesinin söz konusu olmayacağını, buna ilk önce kendisinin karşı duracağını söyledi" diye yazdı.