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Yusuf Kaplan: Anadolu'yu ve insanını üniversiteler kirletiyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Anadolu'yu üniversitelerin bozduğunu, Anadolu şehirlerini ve insanlarını üniversitelerin kirlettiğini yazdı

20 Ekim 2014 20:07

Daha önce ODTÜ, Bilkent ve Boğaziçi üniversitelerinin kapatılması gerektiğini ve öğrenci değişim programı Erasmus'tan gayr-ı meşru ilişkiden doğmuş 1 milyon çocuk olduğundan ötürü Orgasmus projesi olarak nitelendiren Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bu kez de üniversitelerin 'Anadolu'yu bozduğunu' iddia etti

@yenisafakwriter hesabını kullanan Kaplan, twitter hesabından üniversiteler nedeniyle Anadolu’nun kirlendiğini iddia ederek “Anadolu’yu üniversiteler bozuyor! Kütahya’nın ana caddesi 24 saat açık barlarla dolu! Şehri,insanını kirleten, ruhunu yok eden ünv’ye hayır!” dedi. 

Yusuf Kaplan’ın tweeti kısa zaman içinde sosyal medyada tartışma başlattı. Bazı takipçileri Kaplan’a destek çıkarken, kullanıcıların bir kısmı da bu sözlere tepki gösterdi. 

Bazı takipçileriyle sert diyaloglara giren Kaplan hayalindeki üniversiteyi “Üniversite’de, dekadans/sefahat dizboyu! Gazalî, Sinan, Itrî yetiştirecek; Kant’ı, Hegel’i, Nietzsche’yi tartışacak, aşacak üniv. şart!” şeklinde tanımladı.

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