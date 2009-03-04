Yusuf Hayaloğlu toprağa verildi

Şair ve söz yazarı Yusuf Hayaloğlu, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Hayaloğlu (56) için ilk tören Küçükarmutlu Cemevi'nde yapıldı.



Daha sonra Yeniköy Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Hayaloğlu'nun eşi Mine Hayaloğlu, kızları Deniz ve Hazan ile oğlu Can Hayaloğlu, kız kardeşi ve sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, yakınları ile aralarında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Mine Koşan, Fatih Kısaparmak, Güler Işık, Selda Bağcan ve Seher Dilovan'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim katıldı.



Hayaloğlu'nun cenazesi ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Hayaloğlu'nun şiirleri başta Ahmet Kaya olmak üzere birçok sanatçı tarafından bestelendi.



"Gözleri İntihar Mavi" adlı şiir kitabı bulunan Hayaloğlu'nun, "Hani Benim Gençliğim", "Başım Belada", "Adı Bahtiyar", "Başkaldırıyorum", "Ayrılığın Hediyesi", "Yüreğim Kanıyor" gibi şiirleri Ahmet Kaya tarafından bestelenmiş ve yorumlanmıştı.

