Yusuf Hayaloğlu hayatını kaybetti!

Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle 8 gündür tedavi gören Yusuf Hayaloğlu (56), bu sabah hayata gözlerini yumdu.Akciğerinde oluşan ödem nedeniyle son 24 saatini yoğun bakım ünitesinde geçiren Hayaloğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.Şiirleri başta Ahmet Kaya olmak üzere birçok sanatçı tarafından şarkı olarak bestelenen Hayaloğlu, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da ağabeyiydi.''Gözleri İntihar Mavi'' adlı şiir kitabı bulunan Hayaloğlu'nun, ''Hani Benim Gençliğim'', ''Başım Belada'', ''Adı Bahtiyar'', ''Başkaldırıyorum'', ''Ayrılığın Hediyesi'', ''Yüreğim Kanıyor'' gibi şiirleri Ahmet Kaya tarafından bestelenmiş ve yorumlanmıştı.Gam Müzik şirketinden yapılan açıklamada, Hayaloğlu'nun cenaze törenine ilişkin programın henüz belli olmadığı kaydedildi.