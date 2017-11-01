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Yusuf Halaçoğlu'nun aynı adı taşıyan akrabası intihar etti

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)-  ADANA'nın Kozan İlçesi'nde Kayseri Bağımsız Milletvekili ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Yusuf Halaçoğlu ile aynı adı taşıyan akrabası 35 yaşındaki Yusuf Halaçoğlu, tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verd

01 Kasım 2017 12:52

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)-  ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde Kayseri Bağımsız Milletvekili ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Yusuf Halaçoğlu ile aynı adı taşıyan akrabası 35 yaşındaki Yusuf Halaçoğlu, tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.
Kozan İlçe Belediyesi\'nde 9 yıldır sözleşmeli memur olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Yusuf Halaçoğlu, sabah erken saatlerde görev yaptığı binaya geldi. Görevliden çay isteyip içtikten sonra çalışma odasının kapısını kapatan Halaçoğlu, tabancayla göğsüne ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giren diğer çalışanlar, Yusuf Halaçoğlu\'nu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Halaçoğlu\'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Borç nedeniyle yaşamına son verdiği ileri sürülen Yusuf Halaçoğlu\'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İntihar eden Yusuf Halaçoğlu ile tarihçi, Kayseri Milletvekili İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu\'nun babalarının amca çocukları olduğu öğrenildi.

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