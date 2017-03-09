Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ’a ikinci saldırı girişimi!

Mersin'in Mezitli ilçesinde, MHP’li olduğu belirtilen bir grup Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek istedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantının yapıldığı düğün salonunda önceden önlem alan çevik kuvvet ekipleri yaklaşık 150 kişilik grubu engelledi.

MHP'li grup salonu basmak istemişti

Dün Mersin'in Silifke ilçesinde, konuşma yapmayı bekleyen Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun bulunduğu salona bir grup saldırgan baskın düzenlemişti. Saldırganların “Hareketin lideri Bahçeli” sloganları attığı duyulmuştu. Çıkan kargaşa sırasında hareketli anlar yaşanırken Özdağ ve Halaçoğlu salondan çıkarıldı.

Halaçoğlu, "Devlet Bahçeli'nin 'Ülkücü işini yarım bırakmaz' sözleri talihsiz bir açıklamaydı. Grup kendi kendine yapmaz bunları. Bunları yönlendirenlerin kim olduğu belli ve onları kınıyorum" demiş ve saldırıyı "büyük ihtimalle genel merkezin yölendirdiğini" söylemişti.

Özdağ da Bahçeli'nin Sinan Oğan'a Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen saldırıdan sonra söylediği "Ülkücü işini yarım bırakmaz" sözlerini hatırlatarak " Bu Bahçeli'nin dünkü emrinin sonucudur. Akacak her damla kandan o sorumludur" yorumunu yapmıştı.

Bahçeli o sözleri tekarladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Twitter'da paylaştığı mesajlarda muhalif isimlere yönelik saldırıları "tiyatro, oyun" olarak nitelemiş, "“Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Dedim ya, ülkücü yaparsa yarım bırakmaz. Yine aynı görüşteyim, yine aynı noktadayım. Uyarıyorum, sabırları zorlamanın sonu iyi değildir” ifadelerini kullanmıştı.