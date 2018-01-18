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Yusuf Güney, Şanlıurfa'da Mehmetçiği coşturdu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞARKICI Yusuf Güney, Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe konser verdi

18 Ocak 2018 12:50

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞARKICI Yusuf Güney, Şanlıurfa\'da İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe konser verdi.
İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında bölgede vatani görevini yapan Mehmetçiğe ücretsiz konser veren Güney, son olarak Şanlıurfa\'da sahne aldı. İl Jandarma Komutanlığında birbirinden güzel şarkılarını, askerlerle birlikte seslendiren Güney, Mehmetçikle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Her zaman bu tür konserleri seve seve vereceğini belirten Yusuf Güney, oldukça moralli gördüğü Mehmetçikle bir arada olmanın kendisine de büyük moral olduğunu söyledi.
İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ise Yusuf Güney’e konseri için teşekkür etti. Konser sonrasında ise İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuk sanatçı için düzenlenen gezide Yusuf Güney, Arkeoloji ve Mozaik Müzelerini gezme imkanı buldu. Vali Abdullah Erin de Yusuf Güney’i makamında kabul etti. Bu tür etkinliklerin askere moral verdiğini kaydeden Vali Erin, Yusuf Güney’e de hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

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