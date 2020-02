Yusuf Erdoğan, o pozisyonu anlattı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Kayserispor ile evinde oynadığı mücadeleden golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma boyunca önemli gol pozisyonları yakalayan ancak değerlendiremeyen yeşil beyazlılarda, bir pozisyonda kaleci Silviu Lung\'u geçemeyen Yusuf Erdoğan, oyundan çıkarılırken taraftarın bir bölümü tarafından tepki gördü. Karşılaşma sonrasında pozisyonu anlatan Yusuf Erdoğan, \"Aslında uzak köşeye doğru hedeflenmiştim, daha sonra pas verme ile şut arasında kaldım. Boşuna demiyorlar en kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Yarım saniyelik o an benim gol atmamı engelledi. Daha dikkatli, daha konsantre olup önümüzdeki haftalarda skoru değiştiren bir Yusuf Erdoğan izletmek istiyorum\" dedi.

\"İNSANIN ÜZERİNDE BASKI OLUYOR\"

Pozisyon vermeden harika bir maç çıkardıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını belirten Yusuf Erdoğan, \"Taraftarımızdan özür diliyoruz gerçekten, çok iyi oynadığımız bir maçı kazanamadık. Ben de kendi adıma girdiğim pozisyonu değerlendiremedim. Gol atamadıkça insanın üzerinde baskı oluyor. İlk yarıda o kadar çok gol kaçırdık ki, ikinci yarı kesin atmak için çıktık. Çok büyük bir stres oluyor tabii ki bunlar bizim için bir bahane değil ama üzgünüz. Konyaspor maçında inşallah gol orucunu telafi ederiz, galibiyetle de geri döneriz Bursa\'ya\" diye konuştu.

ERTUĞRUL ERSOY: \"BURSASPOR\'UN İÇ SAHADA BÖYLE OYNAMASI GEREKİYOR\"

Karşılaşmayı değerlendiren genç savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy da, \"Biz savunma oyuncuları için gol yememek mutluluk verici bir durum. Geçen sene böyle 8 haftalık bir dönemi 3 gol yiyerek kapatmıştık ve orada hiç yenilmemiştik ve puanları toplamıştık. Bu yolun başlangıcındayız. Şu anda stoper yokluğunda Barış ağabey ile birlikte iyi bir tandem oluşturduğumuzu düşünüyorum bu hafta için. Transferler de gelecek daha da iyi olacağız. Çok açık ara hak ettiğimiz bir maçtı. Bu arzumuzu taraftarımıza hissettirebildiysek ne mutlu bize. Bursaspor\'un iç saha maçlarında böyle oynaması gerekiyor. Biz de taraftarımıza bunu gösterdik olmadı ama doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum, hocamız ile ivme yakaladık. Fenerbahçe maçında yenildik ama çok iyi dönüşler aldık. Bu maçta da puan kaybettik ama taraftarımızın bizi tribünlere çağırması çok önemli ve değerliydi. Bundan önceki dönemlerde galip geldiğimizde bile insanları memnun edemiyorduk çünkü Bursa\'nın, bu şehrin bu taraftarın hak ettiği futbolu ortaya koyamıyorduk. Şu anda birleşmiş bir Bursaspor olarak hep beraber, birlikte oynayan, oynadığı oyundan keyif alan ve keyif veren bir takım olarak Konya\'ya gideceğiz. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kendisini şu anki pozisyonuna hazırladığına işaret eden Ertuğrul Ersoy, şöyle konuştu:

\"Ben kendimi çok önceden bu mevkiinin gerçek sahibi olmaya kendimi hazırlıyordum. Çok tecrübeli stoperler ile birlikte oynadım; Serdar Aziz, Civelli, Sivok, Titi, Ekong. Hepsinden bir şeyler almaya çalıştım. İnsanlara şu an için bu yıl için bu mevkiinin gerçek sahibi olduğumu hissettirmek için çalışıyorum. Şehrimi milli takımda da performansımı göstermek istiyorum. O sorumluluk beni güçlendirdi, bana keyif veriyor. Sorumluluktan kaçmak göğüs gerebiliyorum. Burak iyiydi, şans geldi ağabeyleri olarak yardımcı olmaya çalıştık. Her pozisyonda alkış aldı tebrik ediyorum.\"

