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Spor

Yusuf Erdoğan 'gol' hasretine son verdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR'da Yusuf Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından kupada Adanaspor maçında gol sevinci yaşarken, daha önceki son golünü de Trabzonspor formasıyla yine Adanaspor'a karşı kaydetmişti

13 Aralık 2017 13:52

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da Yusuf Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından kupada Adanaspor maçında gol sevinci yaşarken, daha önceki son golünü de Trabzonspor formasıyla yine Adanaspor\'a karşı kaydetmişti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor, Adanaspor’u dün evinde 2-0 yenerken her iki gole de direkt olarak katkıda bulunan Yusuf Erdoğan’ın performansı dikkat çekti. Uzun süren sakatlık döneminin ardından, 46 gün sonra yeniden sahalara geri dönerek forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda uzun süren gol hasretine de son verdi.
SON GOLÜ DE ADANASPOR\'A KARŞIYDI
Adanaspor maçında attığı gol ile yeşil beyazlı forma ile ilk kez rakip fileleri havalandıran Yusuf Erdoğan, son golünü ise 9 Aralık 2016’da bu kez Trabzonspor formasıyla yine Adanaspor’a karşı kaydetmişti. Trabzon’da oynanan ve bordo mavili ekibin 4-1 kazandığı Süper Lig maçında 2 gol kaydeden genç oyuncu, dün de Bursaspor formasıyla 1 gol attı, Yakup Demir’in kendi kalesine attığı golde de topu içeri çeviren isimdi. Böylelikle Yusuf Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından yine Adanaspor’a karşı gol orucunu bozmuş oldu.
\"GÜZEL DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM\"
Performansını değerlendiren Yusuf Erdoğan da, \"Uzun zaman sonra tekrar formama kavuştum. Bizim için de güzel maç oldu, bir üst tura çıktık. Bursaspor’un hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. İnşallah bu galibiyet haftasonunda Trabzonspor maçı için de güzel bir moral olur\" dedi. Uzun bir sürenin ardından sahalara yeniden dönen ve gol kaydeden genç oyuncu buna ilişkin ise, \"Güzel döndüğüm için mutluyum, inşallah Bursaspor’a da gollerimle hizmet etmeye devam ederim. Benim için güzel bir gece oldu. Taraftarlarımızla da güzel bir bütünleşme oldu. Şimdi Trabzonspor maçına hazırlanmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

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