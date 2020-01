Yusuf Erdoğan, Bursaspor'a 3 yıllık imzayı attı

Yusuf Erdoğan: \"Başarılı olmaya geldim\"

Bursaspor’un Trabzonspor’dan kadrosuna dahil ettiği Yusuf Erdoğan için Özlüce Tesisleri’nde imza töreni düzenledi.

Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Bursaspor’da kulüp başkanı Ali Ay, imza töreninde yaptığı konuşmada \"Taraftarlarımızın istediği bir oyuncu aldık” diyerek şunları söyledi:

\"Transferin son günü 9.transferimizi Yusuf Erdoğan ile taçlandırmak istedik. Yusuf’un Bursaspor’u çok istemesi, bizim ısrarlı olmamıza neden oldu. Benimle iki defa konuşması etkiledi. Yaptığımız görüşmelerde çok iyi oynayıp milli takıma gideceğinin sözünü verdi. Taraftarlarımız istedi, bizde yerine getirdik. Bursaspor’umuza camiamıza hayırlı olsun. İnşallah başarılı sezon geçiririz. Sezon sonunda bütün taraftarlarımızın istediği mücadele eden, terinin son damlasını akıtan bol gol atan, taraftarları ayağa kaldıran takım izletiriz. Bunu gerçekleştireceğiz.\"

Başkan Ali Ay, bir soru üzerine gidecek oyuncularla ilgili olarak çalışmaların sürdüğünü Arap yarımadasındaki takımlarla temasta olduklarını sözlerine ekledi.

BENİM TRANSFERİM ZOR OLUR

Bursaspor’un yeni transferi Yusuf Erdoğan ise, \"Öncelikle ne kadar doğru hamle yaptığımı gördüm. Bugün özel bir Kulübü, şehire geldiğimi anladım. Özellikle başkanla yaptığımız görüşmelerimiz çok duygusaldı. Başkanın, beni ne kadar istediğini biliyordum. Hocamızla da görüştüm. Burada olmayı çok istemiştim. Ancak her zaman benim işlerim zor olur, ama mutlu biter. Bursasporlu olduğum için gururlu ve mutluyum. İki tarafa için hayırlı olsun\" dedi.

Taraftarlarla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Yusuf Erdoğan, şunları söyledi:

ÖZELLİKLİ KULÜBE GELDİM

\"Taraftar olarak öncelikli birkaç kulüpten birisi. Bursaspor’da taraftar olarak güçlü olan takım. Buraya geldiğimde her zaman zorlanmıştım. Büyük taraftarlara karşı motive olan birisiyim. 1461 Trabzon’da oynarken Bursa’ya gelmiş ve etkilenmiştim. Takım arkadaşlarıma, ‘Burada bu taraftar ölüyü bile diriltir’ diye söylemiştim. Çok özel bir yer taraftarların önünde oynayacağım. Onların desteğiyle güzel bir takım izlettireceğiz. Bursa’da aynı Trabzon gibi manevi özelliklerine sahip bir il. Futbolla yatıp kalkıyor. 2009’da şampiyonluğu öz futbolcularla yapmıştı. O kadroda Trabzonlu Hüseyin abi de buradaydı. Kötü olabilirsin, kaybedebilirsin. Taraftarın beklediği tek şey mücadeledir. Yatağına yaptıp başını yastığına koyduğunda bugün sahada her şeyimi verdim diyebilmek önemlidir. Ben bunu yapmak istiyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Ali Ay ve Yusuf Erdoğan\'ın konuşmaları

- İmza töreninden detaylar

HABER: CEMAL EKENTOK - KAMERA: GÜRKAN DURAL / BURSA (DHA)