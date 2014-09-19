Yüksek Hızlı Tren tünel inşaatında yangın

Bursa Çevre Yolu Demirtaş Viyadüğü yakınında, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı tünel inşaatı sırasında izolasyon malzemelerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Olayın fark edilmesinin ardından itfaiye ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ağzından yoğun duman çıkan tüneldeki yangına, itfaiye ekipleri, oksijen tüpü takarak müdahale etti.

Ekipler, tünelin içindeki çamur nedeniyle içeriye girmekte güçlük çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

İlk belirlemelere göre, tünelde mahsur kalan kimsenin bulunmadığı bildirildi.