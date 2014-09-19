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Yaşam

Yüksek Hızlı Tren tünel inşaatında yangın

Bursa'da, Yüksek Hızlı Tren hattı tünel inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı

19 Eylül 2014 14:30

Bursa Çevre Yolu Demirtaş Viyadüğü yakınında, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı tünel inşaatı sırasında izolasyon malzemelerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Olayın fark edilmesinin ardından itfaiye ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ağzından yoğun duman çıkan tüneldeki yangına, itfaiye ekipleri, oksijen tüpü takarak müdahale etti.

Ekipler, tünelin içindeki çamur nedeniyle içeriye girmekte güçlük çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

İlk belirlemelere göre, tünelde mahsur kalan kimsenin bulunmadığı bildirildi.

 
 

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