Yürüyüş yapmanın ve kilo vermenin eğlenceli yolları

Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu, en popüler egzersiz şekli yürüyüştür. Bazı insanlar sabah erken saatte kalkıp kendini sahildeki yürüyüş yollarına atar, kimisi de egzersiz aletleriyle spor yapar. Ancak her sabah yapılan bu yürüyüş rutin hale gelip biraz sıkıcı da olmaya başlayabilir.

Reader's Digest dergisi, yürümeyi eğlenceli hale getirip kilo vermeye yardım eden yöntemleri yayımladı. İşte o yöntemler:

- Çok uzak olmayan noktalara gitmek için ulaşım araçlarını kullanmak yerine yürümeyi deneyin. Örneğin, alışveriş yapacağınız market çok uzak değilse evden biraz erken çıkın ve yürüyün, alışverişten sonra da eve yürüyerek dönün.

- Haftada 1-2 kez yürümek yerine banka, süpermarket, postane ya da kuaföre gitme işlerini yürüyerek yapın. Kendinizi yürüyüş yapmaya şartlandırmak üzerinizde baskı oluşturur. Her yere yürüyerek gitmek, hem sağlıklıdır hem de üzerinizde daha az stres oluşturur.

- Birçok insan kış gelince evine girer ve yağmurda, karda işi olmadıkça dışarıya çıkmak istemez. Ancak bu alışkanlığınızı bırakın, botlarınızı ve yağmurluğunuzu giyin. Ağzınızla birkaç yağmur damlacığı yakalamak için gökyüzüne doğru kafanızı kaldırıp yağmurda dolaşın.

- Bir şeylere kızdığınızda etrafı döküp kırmayın, duvarları yumruklamayın. Bunun yerine kendinizi dışarı atıp bol bol yürüyüş yapın. Yürürken fiziksel egzersizin yanında adrenalin de sizin daha hızlı yürümenizi sağlayacak ve böylece daha fazla stres hormonu yakacaksınız.

- Günlük koşuşturma arasında eşinizle çok fazla sohbet edemediğinizi mi düşünüyorsunuz? Beraber yürüyüşe çıkmak size iyi gelecektir. Yürüyüş sayesinde hem egzersiz yaparsınız hem de televizyon, iPad ya da cep telefonu olmadan rahatça sohbet etme imkanı bulursunuz.

- Eğer gün içinde 45 dakikalık yürüyüşe ayıracak zamanınız yoksa bu süreyi 15 dakikalık mini yürüyüşler şeklinde yapabilirsiniz. Bu durum sağlığınız için faydalıdır ve ayrıca gün boyunca metabolizmanızı çalışır halde tutar. Böylece daha fazla kalori yakarsınız.

- Çocuklarınızı yanınıza alıp süpermarkete ya da mağazaları gezmeye gidebilirsiniz. Hem çocuklarınızla vakit geçirir, onlarla parkta yürüyüş yapabilirsiniz.

- İşyeriniz evinize çok uzak olduğu için yeterince yürüyüş yapamıyorsanız iş çıkışında ya da hafta sonunda eşinizle, çocuklarınızla ya da tek başınıza yolda ya da evinizin yakınındaki bir parkta hem stresinizi atacaksınız hem de spor yapacaksınız. Ayrıca sabahları biraz erken kalkıp spor ayakkabılarınızı ve eşofmanlarınızı giyerek biraz yürüyüş yaptıktan sonra üzerinizi değiştirip işe gidebilirsiniz.

- İnsanların çoğu stres ya da kafein nedeniyle kronik olarak uykusuzluk çekebiliyor. İşte bu noktada yürüyüş yapmak en iyi ferahlama yollarından biridir. Saat 16 ile 19 saatleri arasında yapacağınız yürüyüş sayesinde vücut sıcaklığınız en üst seviyeye ulaşır, kaslarınız ısınır. Yürüyüş sizi sakinleştirir ve rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur.