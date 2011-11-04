Yürüyüş tarzı seks hayatını ele veriyor

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İskoçya'da West of Scotland Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kalçalarını hareket ettirerek ve daha canlı bir şekilde yürüyen kadınların diğerlerine göre daha fazla orgazm yaşamış olabileceklerini ortaya koyduAraştırmaya göre, sert ve kısa adımlarla yürüyen kadınların cinsel hayatlarının ise diğerlerine göre daha zayıf olabileceği görüldü. Bu durum leğen kasları daha esnek olan kadınların daha rahat yürümesi ve bu kasların vajinal kaslarla bağlantılı oluşuna bağlandı.