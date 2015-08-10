Yürüyüş mü yüzme mi daha çok kilo verdiriyor?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kilo verme konusunda yürümenin, yüzmeye göre daha etkili olduğunu savunarak, “Yürümek, kalça, bacak ve baldırdaki adale yükünü en çok çalıştıran kardiyo antrenmanıdır” dedi.

“Bedenimizdeki toplam kas kitlesinin yüzde 80'inden fazlası göbek noktasının altında” olduğunu söyleyen Müftüoğlu, “Yürümekle yüzmeden daha çok kas kullanır, daha fazla kalori yakar, insülini daha çok baskılarsınız. İnsülin direncini kırma konusunda (bana göre) yürümek kulaç atmaktan daha iyi sonuç verir” dedi.

Osman Müftüoğlu’nun Hürriyet’te “Yürümek mi yüzmek mi” başlığıyla yayımlanan (10 Ağustos 2015) yazının tam metni şöyle:

Havaların sıcaklığı egzersiz için yürüme yerine yüzmeyi tercih edenleri artırıyor. Yanlış da sayılmaz. Peki, "Kilo kontrolü ve bel inceltme" söz konusu olduğunda hangisine öncelik vermeli? Buyurun...

Harvard'lı uzman, Dr. Harvey B. Simon'a göre kulaç atmak ideal bir egzersiz. Dolaşımı ve metabolizmayı destekler, bedenin üst kısmındaki adaleleri daha yoğun kullandırdığından dengeli bir kas gücü ve dayanıklılık verir, ayrıca esnekliği de artırır. Suyun kaldırma gücünden faydalanıldığı için eklemlere yük binmez, eklemlerinde sorun olanlarda bile sakatlanma riski yaratmaz.

Yüzmenin 4 kusuru

Ne var ki yüzmenin dört temel kusuru var.

Bir: Beceri ve eğitim gerektirir.

İki: Boğulma riski hep vardır.

Üç: Yüzülebilecek temiz ve derin bir su her yerde kolayca bulunamaz.

Dört: Kilo kaybı konusunda yürümeden daha az etkilidir.

Nedeni şu: Bedenimizdeki toplam kas kitlesinin yüzde 80'inden fazlası göbek noktasının altındadır.

Eklemde yüzme faydalı

Yürümek, kalça, bacak ve baldırdaki adale yükünü en çok çalıştıran kardiyo antrenmanıdır. Yürümekle yüzmeden daha çok kas kullanır, daha fazla kalori yakar, insülini daha çok baskılarsınız. İnsülin direncini kırma konusunda (bana göre) yürümek kulaç atmaktan daha iyi sonuç verir. Yine de özellikle diz ve kalça eklemlerindeki sorunlar nedeniyle yürümede zorlananlar için yüzme faydalı ve keyifli bir egzersizdir. Bana sorarsanız fırsat buldukça ikisini de yapın ama yürümeyi sakın ihmal etmeyin...

Esneme mi ısınma mı?

Egzersiz öncesi (veya sonrası) ısınma ya da esnemenin, nasıl ve ne süreyle yapılacağı konunun uzmanları arasında bile tartışma konusu. Isınma ve esneme sırasında yapılacak hareketlerin kapsamı ve yararları hakkında açık ve kesin bir görüş birliği maalesef hâlâ yok. Yine de uzmanlar, ısınma hareketleri yapmadan aktiviteye başlanırsa sakatlanma riskinin yüksek olacağı konusunda hemfikir.

Isınma yerine "dinamik esneme" diye de tanımlanan bu hareketler sayesinde fiziksel aktiviteyi tamamlamak daha kolay oluyor, sakatlanma riski de azalıyor. Egzersiz programını tamamladıktan sonra ise mutlaka esneme hareketlerini yapmakta fayda var. Bu hareketlerin spordan sonra kaslarda hissedilen ağrı ve acıyı azaltmadığı yönünde araştırma sonuçları olsa da eklem sağlığına katkıları tartışılmaz.

En iyisi aerobik

Egzersizlerin farklı tipleri, tiplerin de farklı etkileri var ama sağlık için en faydalısı "aerobik" olanlarıdır. Eğer büyük kas gruplarınızı uzun süre ritmik ve birbirini tekrar edecek şekilde sürekli çalıştırır ve bu işi kalbinizle akciğerlerinizi zorlamadan yaparsanız aerobik bir çalışma yapıyorsunuz demektir (pratik anlamı kalp hızınızı maksimum kapasitesinin yüzde 75-80'ine yükseltip ortalama 20-60 dakika aynı seviyede tutmaktır).

Nefes nefese kalmadan

Tempolu yürümek, yüzmek, bisiklete binmek veya hafif koşu yapmak aerobik egzersizlerin en sevilenleri. Dikkat edilmesi gereken yürürken nefes nefese kalmamak, yanındakilerle konuşabilir durumda olmak ve solunum sıkıntısı yaşamamak, yani süreci "oksijensiz/anaerobik" hale getirmemektir.