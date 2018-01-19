Yürüyerek kripto para kazandıran uygulama, WhatsApp'ı geride bıraktı!

iPhone'lar için geliştirilen Sweatcoin uygulaması kullanıcılar yürüdükçe onlara kripto para hediye ediyor.

Sweatcoin atılan günlük adım sayısını hesaplıyor ve bunu GPS verilerinizle karşılaştırıyor. Sonrasında ise her 1000 adım için yaklaşık olarak 95 Sweatcoin veriyor.

Son 1 yılda gelirini %266 oranında arttıran uygulama, artık 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. App Store’da en hızlı büyüyen uygulama olan Sweatcoin bu kulvarda popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı da sollamış durumda.

5.7 milyon dolarlık hacme sahip olan Sweatcoin, melek yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Uygulama henüz Türkiye'de hizmete geçmiş durumda değil.